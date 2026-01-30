KPIa bost hamarren moteldu da espainiar estatuan urtarrilean, % 2,4raino
Hiru hilabetez jarraian jaitsi da KPIa, 2025eko urrian azken 16 hilabeteetan izandako igoerarik handiena ( % 3,1) jasan ostean.
Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urte arteko tasa bost hamarren txikitu zen urtarrilean, % 2,4raino —ekainetik izan duen mailarik txikiena—. Ibilgailuetako erregaien prezioen jaitsierak eta elektrizitatearen prezioen bilakaerak izan dute eragina horretan, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan aurreratutako datuen arabera.
Hiru hilabete daramatza KPIak beheranzko joeran, 2025eko urrian azken 16 hilabeteetan izandako igoerarik handiena ( % 3,1) jasan ostean.
Estatistika Institutu Nazionalak azaldu duenez, ibilgailuetako erregaiak eta lubrifikatzaileak merkatzeak izan du eragina 2026ko lehen hilabetean prezioek izan dute jaitsieran.
Elektrizitatearen prezioek gora egin badute ere, iazko urtarrilean baino gutxiago igo dira.
Espainiako Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioak nabarmendu duenez, urtarrilean izandako inflazioaren jaitsiera nabarmenena da 2025eko martxotik, eta prezioek moteltzeko joera izango dute datozen hilabeteetan ere, Europako Banku Zentralak (EBZ) inflazioa % 2tik gertu egonkor eusteko duen helburuarekin bat etorriz. Horrek, aipatu ministerioak azpimarratu duenez, "erosteko ahalmena berreskuratzen lagunduko die familiei".
EAEn batez besteko soldata % 3,6 haziko da 2026an, KPIaren gainetik beste urte batez
LKS Nextek egindako ikerketa baten arabera, profil profesional teknikoak, industrialak, digitalak eta AAri eta datuen analisiari lotutakoak dira gehien behar direnak.
Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatuko du Amurrio eta Trapagarango lantegietan
Sindikatuek ez dkite oraindik zenbat kaleratze aurreikusi dituen enpresak. 2025eko lehen seihilekoa 28,4 milioi euroko galerekin itxi zuen Tubos Reunidosek, muga-zergen politika tarteko. Ondorioz, 2025eko irailaren 1etik 2026ko otsailaren 2026ra aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientea ezarri zuen Amurrioko lantegian.
Lanbide arteko gutxieneko soldata % 3,1 igotzea adostu du Espainiako Gobernuak CCOO eta UGT sindikatuekin
CEOE eta Cepyme patronalek ez dute igoera babestu. Lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.221 eurokoa izango da (14 paga), 518 euro gehiago urtean, eta neurriak atzerako eragina izango du 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Traktoreak kalera atera dira gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartu dira 10:00etan, Gasteizen 10:30ean irten dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik, eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.
Jose Antonio Jainagak Talgoren presidentetza hartu du Carlos Palacio ordezkatuta
Enpresaria Arabako konpainiako aholkularia zen euskal partzuergoak erosi zuenetik.
LABek grebara deitu ditu EAEko eskola publikoetako jangeletako langileak otsailaren 24, 25 eta 26rako
Hitzarmen esparru horretan gehiengoa duen sindikatua da LAB, eta gainerako sindikatuei dei egin die mobilizazioekin bat egin dezaten.
Bilbobusek tarifak eguneratuko ditu otsailaren 1etik aurrera, eta Barik txartelaz egindako bidaiak 0,73 euroan egongo dira
Prezio berriak indarrean sartutakoan, joanaldiko txartelaren prezioa 1,50 eurotik 1,70 eurora igoko da.
Alokairuak % 8,6 egin du behera eremu tentsionatutzat jotako udalerrietan Nafarroan
Erregulazio berriari esker, batez besteko prezioa 849 eurotik 775 eurora jaitsi da, eta ez du eskaintzan eraginik izan.
Alderdiek pentsioak "trukerako txanpon" gisa ez erabiltzea eskatu dute pentsiodunek PPren egoitzen atarian
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak elkarretaratzeak deitu ditu Hegoaldeko hiriburuetan, "PP, Vox, Junts eta UPNk, eskuinak eta ultraeskuinak" pentsioak igotzeko dekretuari uko egiteagatik "haserre" daudela adierazteko. Izan ere, joan den asteartean, alderdi horiek eman zioten kontrako botoa Kongresuan aurtengo pentsioen igoera jasotzen zuen lege-dekretuari.