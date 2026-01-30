Urtarrileko datuak

KPIa bost hamarren moteldu da espainiar estatuan urtarrilean, % 2,4raino

Hiru hilabetez jarraian jaitsi da KPIa, 2025eko urrian azken 16 hilabeteetan izandako igoerarik handiena ( % 3,1) jasan ostean.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urte arteko tasa bost hamarren txikitu zen urtarrilean, % 2,4raino —ekainetik izan duen mailarik txikiena—. Ibilgailuetako erregaien prezioen jaitsierak eta elektrizitatearen prezioen bilakaerak izan dute eragina horretan, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan aurreratutako datuen arabera.

Hiru hilabete daramatza KPIak beheranzko joeran, 2025eko urrian azken 16 hilabeteetan izandako igoerarik handiena ( % 3,1) jasan ostean.

Estatistika Institutu Nazionalak azaldu duenez, ibilgailuetako erregaiak eta lubrifikatzaileak merkatzeak izan du eragina 2026ko lehen hilabetean prezioek izan dute jaitsieran.

Elektrizitatearen prezioek gora egin badute ere, iazko urtarrilean baino gutxiago igo dira.  

Espainiako Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioak nabarmendu duenez, urtarrilean izandako inflazioaren jaitsiera nabarmenena da 2025eko martxotik, eta prezioek moteltzeko joera izango dute datozen hilabeteetan ere, Europako Banku Zentralak (EBZ) inflazioa % 2tik gertu egonkor eusteko duen helburuarekin bat etorriz. Horrek, aipatu ministerioak azpimarratu duenez, "erosteko ahalmena berreskuratzen lagunduko die familiei".


KPIa Espainia Ekonomia

