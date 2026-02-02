Será noticia: ERE en Tubos Reunidos, arranca la prematriculación en Euskadi y finaliza el proceso de revacunación por la vacuna hexavalente
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 2 de febrero de 2026:
- ERE en Tubos Reunidos: Los comités de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia) se reúnen hoy en la planta vizcaína para poner en común su postura respecto al ERE anunciado el pasado viernes por la empresa y coordinarse en sus actuaciones antes de la reunión con la dirección el próximo 9 de febrero. Aunque el ERE afecta a dos centros de trabajo distintos, la empresa quiere negociarlo como un único expediente.
- Arranca la prematriculación en Euskadi: El plazo de prematriculación en los centros educativos de Euskadi (Infantil, Primaria, Secundaria) arranca hoy, 2 de febrero, y finalizará el día 13 del mismo mes. La prematrícula, que se podrá realizar de forma online o presencial, es obligatoria para el alumnado de las aulas de dos años, así como para quienes accedan por primera vez a un centro o quieran cambiar de modelo lingüístico.
- Finaliza el proceso de revacunación por la vacuna hexavalente: El proceso de revacunación con hexavalente a las 30 personas que recibieron dosis caducadas, 25 bebés y 5 adultos, concluirá este lunes. En el caso de las vacunas hexavalentes caducadas, el problema se concentra principalmente, según el consejero de Salud Alberto Martínez, en los centros de salud de Iztieta (Errenteria) y Ondarreta (San Sebastián).
Te puede interesar
Talgo y Sidenor, dos colosos de la industria vasca
El primero es un referente en el sector ferroviario, mientras que la segunda compañía es líder en la siderurgia.
El Gobierno Vasco aumenta en dos millones las ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones
El presupuesto inicial del programa de Vehículos de Menos Emisiones, de 5 millones de euros, ya ha sido cubierto y por ello ha ampliado la dotación de las ayudas para cubrir la demanda.
"Hay una propuesta de acuerdo que tenemos que someter a asambleas"
La empresa Enviser, subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y los representantes de los trabajadores (LAB, ELA y ESK) han llegado a un principio de acuerdo que podría poner fin a la huelga que mantienen desde hace algo más de seis meses, una de las más largas que han tenido lugar en Álava. Las partes han mantenido una nueva reunión en el Preco en la que el acercamiento de posturas que se alcanzó en el anterior encuentro se ha materializado en un preacuerdo que se someterá a votación en las asambleas que mantendrán los sindicatos con los trabajadores mañana.
La brecha salarial en Euskadi baja al 9 %, según Confebask
Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadísitca situaba en 12,81 % la diferencia salarial en Euskadi entre hombres y mujeres, en 2023.
Acuerdo entre la empresa y la plantilla de jardinería de Vitoria
Han llegado a un acuerdo en la novena reunión que han hecho en la sede del Preco. Ahora, serán los 80 trabajadores subcontratados, a través de una votación que harán este martes, los que decidan si le dan el visto bueno.
Principio de acuerdo en el convenio del transporte urbano de la comarca de Pamplona
Moventis TCC y el comité de empresa han alcanzado un principio de acuerdo que permitirá someter a votación de la plantilla una propuesta de convenio y un compromiso de finalizar los paros hasta la celebración de la consulta
Los viajes del Imserso empiezan a comercializarse este lunes
Entre las novedades figura la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados hoteles en los desplazamientos a la costa peninsular y a las islas, donde se reservará hasta un 2 % de las plazas para ello.
Adegi advierte de que el estancamiento de la industria lastra ya la economía
Tampoco están creciendo las facturaciones ni los pedidos, el empleo está creciendo menos y las empresas guipuzcoanas creen que pronto ese crecimiento será nulo.
El Sindicato Médico de Euskadi sale a calle para rechazar el borrador del Estatuto Marco
El paro ha tenido una incidencia desigual en las tres provincias vascas. En Bizkaia, el 30 % de los profesionales ha secundado la huelga esta mañana, mientras que en Gipuzkoa lo ha hecho el 26,89 % y en Álava el 16,52 %, según Osakidetza. Por la tarde, la participación ha descendido hasta el 10,33 % en Euskadi.