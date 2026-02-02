PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: ERE en Tubos Reunidos, arranca la prematriculación en Euskadi y finaliza el proceso de revacunación por la vacuna hexavalente

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tubos Reunidos. Foto de archivo: ELA
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Enplegua erregulatzeko espedientea Tubos Reunidosen, aurrematrikulazioa abiatuko da EAEn eta iraungitako txerto hexabalentea jaso zutenen txertaketa
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 2 de febrero de 2026:

ERE en Tubos Reunidos: Los comités de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia) se reúnen hoy en la planta vizcaína para poner en común su postura respecto al ERE anunciado el pasado viernes por la empresa y coordinarse en sus actuaciones antes de la reunión con la dirección el próximo 9 de febrero. Aunque el ERE afecta a dos centros de trabajo distintos, la empresa quiere negociarlo como un único expediente.

Arranca la prematriculación en Euskadi: El plazo de prematriculación en los centros educativos de Euskadi (Infantil, Primaria, Secundaria) arranca hoy, 2 de febrero, y finalizará el día 13 del mismo mes. La prematrícula, que se podrá realizar de forma online o presencial, es obligatoria para el alumnado de las aulas de dos años, así como para quienes accedan por primera vez a un centro o quieran cambiar de modelo lingüístico.

- Finaliza el proceso de revacunación por la vacuna hexavalente: El proceso de revacunación con hexavalente a las 30 personas que recibieron dosis caducadas, 25 bebés y 5 adultos, concluirá este lunes. En el caso de las vacunas hexavalentes caducadas, el problema se concentra principalmente, según el consejero de Salud Alberto Martínez, en los centros de salud de Iztieta (Errenteria) y Ondarreta (San Sebastián).

Titulares de Hoy Amurrio Valle de Trápaga Industria ERES Y ERTES Educación Comunidad Autonóma Vasca Vacunas Salud Economía

Te puede interesar

Jardineros de Vitoria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Hay una propuesta de acuerdo que tenemos que someter a asambleas"

La empresa Enviser, subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y los representantes de los trabajadores (LAB, ELA y ESK) han llegado a un principio de acuerdo que podría poner fin a la huelga que mantienen desde hace algo más de seis meses, una de las más largas que han tenido lugar en Álava. Las partes han mantenido una nueva reunión en el Preco en la que el acercamiento de posturas que se alcanzó en el anterior encuentro se ha materializado en un preacuerdo que se someterá a votación en las asambleas que mantendrán los sindicatos con los trabajadores mañana.
Cargar más
Publicidad
X