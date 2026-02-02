Será noticia: ERE en Tubos Reunidos, arranca la prematriculación en Euskadi y finaliza el proceso de revacunación por la vacuna hexavalente

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 2 de febrero de 2026:

- ERE en Tubos Reunidos: Los comités de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia) se reúnen hoy en la planta vizcaína para poner en común su postura respecto al ERE anunciado el pasado viernes por la empresa y coordinarse en sus actuaciones antes de la reunión con la dirección el próximo 9 de febrero. Aunque el ERE afecta a dos centros de trabajo distintos, la empresa quiere negociarlo como un único expediente.

- Arranca la prematriculación en Euskadi: El plazo de prematriculación en los centros educativos de Euskadi (Infantil, Primaria, Secundaria) arranca hoy, 2 de febrero, y finalizará el día 13 del mismo mes. La prematrícula, que se podrá realizar de forma online o presencial, es obligatoria para el alumnado de las aulas de dos años, así como para quienes accedan por primera vez a un centro o quieran cambiar de modelo lingüístico.

- Finaliza el proceso de revacunación por la vacuna hexavalente: El proceso de revacunación con hexavalente a las 30 personas que recibieron dosis caducadas, 25 bebés y 5 adultos, concluirá este lunes. En el caso de las vacunas hexavalentes caducadas, el problema se concentra principalmente, según el consejero de Salud Alberto Martínez, en los centros de salud de Iztieta (Errenteria) y Ondarreta (San Sebastián).