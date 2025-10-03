El Sindicato Médico de Euskadi sale a calle para rechazar el borrador del Estatuto Marco
El paro ha tenido una incidencia desigual en las tres provincias vascas. En Bizkaia, el 30 % de los profesionales ha secundado la huelga esta mañana, mientras que en Gipuzkoa lo ha hecho el 26,89 % y en Álava el 16,52 %, según Osakidetza. Por la tarde, la participación ha descendido hasta el 10,33 % en Euskadi.
El Sindicato Médico de Euskadi (SME) se ha sumado este viernes a la huelga convocada en todo el Estado español por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para mostrar su rechazo al borrador de reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario.
El paro ha tenido una incidencia desigual en las tres provincias vascas. En Bizkaia, el 30 % de los profesionales ha secundado la huelga, mientras que en Gipuzkoa lo ha hecho el 26,89 % y en Álava el 16,52 %, según cifras ofrecidas por Osakidetza.
En el turno de tarde, la participación ha descendido hasta situarse en el 10,33 % en el conjunto de Euskadi. En este tramo horario, Álava ha registrado un seguimiento del 19,75 %, Bizkaia del 10,95 % y Gipuzkoa del 7,08 %, según el Servicio Vasco de Salud.
En este contexto, médicos y facultativos vascos de la sanidad pública en huelga han exigido este viernes "un Estatuto Marco propio, diseñado por la profesión", y han expresado su oposición a que sus condiciones sean negociadas por otros colectivos.
Los profesionales sanitarios denuncian la falta de avances en el diálogo con el Gobierno español sobre la reforma del Estatuto Marco, un texto clave que regula aspectos fundamentales de las condiciones laborales del personal médico y sanitario.
Los médicos salen a calle para rechazar el borrador del Estatuto Marco
El objetivo de las movilizaciones de hoy es reivindicar un Estatuto Marco propio de los facultativos. "Queremos diseñarlo y negociarlo nosotros, que tenemos una representación casi nula en esa mesa de negociación", ha señalado Ana Santorcuato, delegada del Sindicato Médico de Euskadi.
Huelga médica en todo el Estado para reclamar un estatuto propio
Los médicos y facultativos de la sanidad pública están llamados hoy a una jornada de huelga en todo el Estado. En Euskadi, el Sindicato Médico (SME) ha organizado además concentraciones en hospitales y ambulatorios de las tres capitales.
