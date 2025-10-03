Euskadiko Medikuen Sindikatua kalera atera da Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka
Lanuzteak bestelako jarraipena izan du EAEko hiru probintzietan: Bizkaian, profesionalen % 30ek egin dute greba; Gipuzkoan, % 26,89k; eta, Araban, % 16,52k, Osakidetzaren arabera. Arratsaldean, parte-hartzea % 10,33ra jaitsi da EAEn.
Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) bat egin du ostiral honetan Espainiar Estatuan Medikuen Sindikatuen Estatuko Konfederazioak (CESM) deitutako grebarekin, osasun arloko langileen lan-baldintzak arautzen dituen Estatutu Markoaren erreformaren zirriborroaren aurka.
Lanuzteak bestelako eragina izan du EAEko hiru probintzietan: Bizkaian, profesionalen % 30ek greba egin du; Gipuzkoan, % 26,89k; eta, Araban, % 16,52k, Osakidetzak emandako datuen arabera. Arratsaldeko txandan, parte-hartzea % 10,33ra jaitsi da EAEn. Ordu-tarte horretan, Araban % 19,75eko jarraipena izan du, Bizkaian % 10,95ekoa eta Gipuzkoan % 7,08koa, Euskal Osasun Zerbitzuaren arabera.
Testuinguru horretan, greban dauden osasun publikoko medikuek eta medikuek "lanbideak diseinatutako esparru-estatutu propioa"eskatu dute, eta lan-baldintzak beste kolektibo batzuek negoziatzearen aurka agertu dira.
Osasun arloko profesionalek salatu dutenez , ez dago aurrerapausorik Espainiako Gobernuarekin Estatutu Markoaren erreformari buruz. Medikuntzako eta osasuneko langileen lan-baldintzen funtsezko alderdiak arautzen dituen oinarrizko testua da.
Jaurlaritzak bertan behera utzi du angula arrantzatzeko 2025-26ko kanpaina, espeziearen egoera "kritikoa" dela eta
Hainbat txostenen arabera, orain arte aplikatutako neurriek ez dute balio izan espeziearen egoera kritikoa lehengoratzeko, eta, horren aurrean, Arrantza Sailak espeziea berreskuratzeko neurriak indartzea erabaki du egoera atzeraezina izan baino lehen.
Gasteizko lorezainak eta Enviser enpresa, akordioa lortzeko bidean
Bilera luzea izan dute ostegun honetan Precon, eta itxaropentsu irten dira. Langileak batzartuko dira eta enpresak dagozkion kontsultak egingo ditu, hurrengo bileran akordioa ixteko helburuarekin.
Lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJ eta EH Bilduren proposamena izapidetzea ahalbidetu dute
Eusko Legebiltzarrak bi lege proposamen izapidetuko ditu lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko. EAJk bat aurkeztu du, eta PSE-EE gobernukideak ez, baina EH Bilduk babestu egin du. Koalizio soberanistak beste bat aurkeztu du, eta jeltzaleen abstentzioari esker aurrera atera da.
Irailean, langabezia-tasa % 2,02 jaitsi da EAEn, eta % 0,4, Nafarroan
2024ko iraileko datuen aldean, 1.027 langabe gutxiago (% 0,95) daude EAEn, eta 1.232 gutxiago (% 4,16), Nafarroan. Halaber, abuztutik irailera, Euskadiko Gizarte Segurantzan 11.475 lagun afiliatu dira; Nafarroan, aldiz, 719 pertsona gutxiago daude Gizarte Segurantzan izena emanda.
Alokairuen indizeak 500 euro baino gehiago jaitsi ditu Donostian eskainitako prezioak
Gipuzkoako herri tentsionatuetan, azken bost urteetan alokatuta egon ez diren edo lehen aldiz merkaturatu diren edukitzaile handien eta pisuen kontratu berriei bakarrik aplikatu beharko zaie prezio-tarte berria.
Eusko Jaurlaritzak Indartuz inbertsio funtsa sortuko du, eta 400 milioirekin hornituko du
Gainera, Finkatuz inbertsio funts publikoak estatutuak eguneratuko ditu enpresetan parte hartzeko irizpideak malgutzeko. Esaterako, ez da horretarako baldintza izango enpresak egoitza Euskadin izatea, eta nahikoa izango da lurraldean "eragina" izatea.
Mitxel Lakuntzaren arabera, CAFek Jerusalemen duen proiektua "ez da erabakigarria" enpresaren etorkizuna bermatzeko
ELAren idazkari nagusiak dioenez, "CAFek badaki tren hori hasieratik dela ilegala", eta proiektua babesteko eta "ilegalitatearekin jarritzeko argudio gisa darabilen txostena" egin duten adituak zeintzuk diren argitzeko eskatu dio enpresari. Euskadi Irratiko Faktorian hitz egin du asteazken goizean horren eta beste hainbat gairen inguruan.