Euskadiko Medikuen Sindikatua kalera atera da Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka

Lanuzteak bestelako jarraipena izan du EAEko hiru probintzietan: Bizkaian, profesionalen % 30ek egin dute greba; Gipuzkoan, % 26,89k; eta, Araban, % 16,52k, Osakidetzaren arabera. Arratsaldean, parte-hartzea % 10,33ra jaitsi da EAEn.

Medikuen protesta Gurutzetako Ospitalean
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) bat egin du ostiral honetan Espainiar Estatuan Medikuen Sindikatuen Estatuko Konfederazioak (CESM) deitutako grebarekin, osasun arloko langileen lan-baldintzak arautzen dituen Estatutu Markoaren erreformaren zirriborroaren aurka

Lanuzteak bestelako eragina izan du EAEko hiru probintzietan: Bizkaian, profesionalen % 30ek greba egin du; Gipuzkoan, % 26,89k; eta, Araban, % 16,52k, Osakidetzak emandako datuen arabera. Arratsaldeko txandan, parte-hartzea % 10,33ra jaitsi da EAEn. Ordu-tarte horretan, Araban % 19,75eko jarraipena izan du, Bizkaian % 10,95ekoa eta Gipuzkoan % 7,08koa, Euskal Osasun Zerbitzuaren arabera.

Testuinguru horretan, greban dauden osasun publikoko medikuek eta medikuek "lanbideak diseinatutako esparru-estatutu propioa"eskatu dute, eta lan-baldintzak beste kolektibo batzuek negoziatzearen aurka agertu dira.

Osasun arloko profesionalek salatu dutenez , ez dago aurrerapausorik Espainiako Gobernuarekin Estatutu Markoaren erreformari buruz. Medikuntzako eta osasuneko langileen lan-baldintzen funtsezko alderdiak arautzen dituen oinarrizko testua da.

Medikuak Grebak Lana Lan gatazkak Ekonomia Osakidetza Osasuna Erizaintza

