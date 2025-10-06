Conflicto laboral
"Hay una propuesta de acuerdo que tenemos que someter a asambleas"

Jardineros de Vitoria
18:00 - 20:00
Miembro del comité. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: "Bi aldeek esfortzua egin dugu akordio-proposamena adosteko"

Última actualización

La empresa Enviser, subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y los representantes de los trabajadores (LAB, ELA y ESK) han llegado a un principio de acuerdo que podría poner fin a la huelga que mantienen desde hace algo más de seis meses, una de las más largas que han tenido lugar en Álava. Las partes han mantenido una nueva reunión en el Preco en la que el acercamiento de posturas que se alcanzó en el anterior encuentro se ha materializado en un preacuerdo que se someterá a votación en las asambleas que mantendrán los sindicatos con los trabajadores mañana.

