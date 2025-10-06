Lan-gatazka
"Bi aldeak ahaleginduko gara akordio-proposamena adosten"

Jardineros de Vitoria
18:00 - 20:00
Batzordeko kidea. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Gasteizko Udalak azpikontratatutako Enviser enpresak eta hango langileen ordezkariek (LAB, ELA eta ESK) aurreakordioa lortu dute. Proposamenak sei hilabete baino gehiago iraun duen gatazkari amaiera eman diezaioke. Bi aldeek bilera egin dute gaur, Precon, eta aurreko bileran ereindako haziak aurreakordioa eman du.

Lan gatazkak Gasteiz Gasteizko Udala Ekonomia

