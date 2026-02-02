Albiste izango dira: Enplegua erregulatzeko espedientea Tubos Reunidosen, aurrematrikulazioa abiatuko da EAEn eta iraungitako txerto hexabalentea jaso zutenen txertaketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Enplegua erregulatzeko espedientea Tubos Reunidosen: Tubos Reunidoseko Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) enpresa batzordeek bilera egingo dute gaur Bizkaiko lantegian, joan den ostiralean enpresak iragarritako enplegu erregulazioko espedientearen inguruan duten jarrera aztertzeko eta koordinatzeko. Nahiz eta EEEak bi lantokiri eragiten dien, enpresak espediente bakar gisa negoziatu nahi du. Datorren otsailaren 9an elkartukoda Tubos Reunidoseko zuzendaritza enpresa batzordeekin.
- Aurrematrikulazioa abiatuko da EAEn: Gaur hasi eta otsailaren 13ra arte zabalik dago Euskadiko ikastetxeetan izena emateko aurrematrikulazio epea (Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan). Aurrematrikula online edo presentzialki egin daiteke. Aurrematrikulazioa derrigorrezkoa da da ikasle berrientzat edo ikastetxez zein hizkuntza-ereduz aldatu nahi dutenentzat.
- Iraungitako txerto hexabalentea: Osasun Sailak gaur amaituko du iraungitako hexabalente dosia jaso zuten pertsonak txertatzen. 25 haurtxo eta 5 heldu dira. Ondarretako (Donostia) eta Iztietako (Errenteria) osasun zentroetan atzeman dituzte kasu gehienak. Bizkaian, 5 kasu atzeman dituzte Barakaldoko San Eloy ospitalean.
Zure interesekoa izan daiteke
Talgo eta Sidenor, euskal industriaren bi erraldoi
Lehenengoa erreferentea da tren-sektorean; bigarrena, berriz, liderra da siderurgian.
Bruselak altzairuaren gaineko muga-zergak bikoiztea proposatu du, Txinaren esportazioetatik babesteko
Proposamena Europako Parlamentuak eta estatu-kideek onartu beharko dute, aurrera egiteko.
Eusko Jaurlaritzak bi milioi euro gehiago jarriko ditu emisio gutxiagoko ibilgailuak erosteko dirulaguntza-programan
Emisio gutxiagoko autoak erosteko dirulaguntza-programaren hasierako aurrekontua —5 milioi euro— agortu da, eta dagoen eskariari erantzuteko erabaki du zenbatekoa handitzea.
Soldata-arrakala % 9koa da EAEn
Gogorarazi beharra dago, halaber, Estatistikako Espainiako Institutuaren arabera, 2023an, gizonen eta emakumeen arteko soldata-arrakala % 12,81ekoa zela.
"Bi aldeak ahaleginduko gara akordio-proposamena adosten"
Gasteizko Udalak azpikontratatutako Enviser enpresak eta hango langileen ordezkariek (LAB, ELA eta ESK) aurreakordioa lortu dute. Proposamenak sei hilabete baino gehiago iraun duen gatazkari amaiera eman diezaioke. Bi aldeek bilera egin dute gaur, Precon, eta aurreko bileran ereindako haziak aurreakordioa eman du.
Akordioa egin dute Gasteizko lorezainek eta enpresak
Ados jarri dira Precoren egoitzan egin duten bederatzigarren bileran. Orain, azpikontratatutako 80 langileek erabakiko dute oniritzia eman ala ez, astearte honetan egingo duten bozketaren bidez.
Aurre-akordioa Iruñerriko hiri-garraioaren hitzarmenean
Moventis TCCk eta enpresa-batzordeak aurre-akordio bat lortu dute, eta, horri esker, langileek hitzarmen-proposamen bat bozkatu ahal izango dute. Kontsulta egin arte lanuzteak amaitzeko konpromisoa hartu dute, halaber.
Imsersoko bidaiak astelehen honetatik aurrera izango dira eskuragarri
Hainbat berritasun dakar aurtengo uztak, besteak beste, hotel jakin batzuetan animaliekin bidaiatzeko aukera egongo da, penintsulako kostaldera eta uharteetara egiten diren bidaietan. Lekuen % 2 gordeko dira horretarako.
Industriaren geldialdiak ekonomiaren hazkundea galarazten duela ohartarazi du Adegik
Fakturazioak eta eskariak ez omen dira hazten azken boladan. Enplegua ere gutxiago hazten ari da, eta Gipuzkoako enpresek uste dute laster batean hazkunde hori “zero" izango dela.