Mercado laboral
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El paro sube en enero en Hego Euskal Herria: 108 140 desempleados en la CAV y 29 614 en la Comunidad Foral

El desempleo aumenta en 706 personas en Euskadi y en 131 en Navarra respecto a diciembre, aunque ambas comunidades mantienen descensos interanuales.
SAN SEBASTIÁN, 02/09/2025.- Una panadera trabaja en San Sebastián este martes, en el que Ministerio de Trabajo publica los datos del paro correspondientes a agosto. El paro registrado en Euskadi ha subido en 4.178 personas en agosto con respecto a julio, un 3,98 %, lo que la sitúa como la comunidad con el mayor ascenso del desempleo en un mes tradicionalmente malo para el empleo, hasta situar la cifra total en 109.169 demandantes de trabajo.EFE/Javier Etxezarreta
Euskaraz irakurri: Langabeziak gora egin du urtarrilean Hego Euskal Herrian: 108 140 langabe EAEn eta 29 614 Foru Erkidegoan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El número de personas desempleadas registradas en Euskadi se ha situado en enero en 108 140, lo que supone un aumento de 706 parados respecto al mes de diciembre (+0,66 %), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco.

Pese al repunte mensual, la evolución interanual del desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca sigue siendo positiva. En comparación con enero de 2025, el número de personas paradas se ha reducido en 1221, lo que representa un descenso del 1,12 %.

Por su parte, el paro registrado en Navarra ha cerrado el mes de enero con 29 614 personas desempleadas, 131 más que en diciembre, lo que supone un incremento del 0,44 %, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En comparación con enero del año pasado, el desempleo en la Comunidad Foral ha descendido en 1062 personas, una caída del 3,46 %. A pesar del repunte estacional habitual del mes de enero, Navarra se mantiene entre las comunidades con menor volumen total de desempleo y conserva una evolución interanual favorable, aunque más contenida que la media estatal.

En el conjunto del Estado, el paro también ha aumentado en enero, con 30 392 personas más inscritas en las oficinas de empleo (+1,26 %). En términos interanuales, sin embargo, el desempleo ha descendido en 160 381 personas (-6,17 %), situando el total de parados en 2 439 062.

Paro Navarra Comunidad Autonóma Vasca Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X