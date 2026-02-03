El paro sube en enero en Hego Euskal Herria: 108 140 desempleados en la CAV y 29 614 en la Comunidad Foral
El número de personas desempleadas registradas en Euskadi se ha situado en enero en 108 140, lo que supone un aumento de 706 parados respecto al mes de diciembre (+0,66 %), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco.
Pese al repunte mensual, la evolución interanual del desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca sigue siendo positiva. En comparación con enero de 2025, el número de personas paradas se ha reducido en 1221, lo que representa un descenso del 1,12 %.
Por su parte, el paro registrado en Navarra ha cerrado el mes de enero con 29 614 personas desempleadas, 131 más que en diciembre, lo que supone un incremento del 0,44 %, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En comparación con enero del año pasado, el desempleo en la Comunidad Foral ha descendido en 1062 personas, una caída del 3,46 %. A pesar del repunte estacional habitual del mes de enero, Navarra se mantiene entre las comunidades con menor volumen total de desempleo y conserva una evolución interanual favorable, aunque más contenida que la media estatal.
En el conjunto del Estado, el paro también ha aumentado en enero, con 30 392 personas más inscritas en las oficinas de empleo (+1,26 %). En términos interanuales, sin embargo, el desempleo ha descendido en 160 381 personas (-6,17 %), situando el total de parados en 2 439 062.
Fallece Iñaki López de Gandásegui, fundador de Aernnova
Bermeotarra e ingeniero industrial, fundó la empresa global de aeroestructuras, de la que fue presidente hasta el 2025, cuando pasó a ser copresidente.
Convocan dos jornadas de paros en Tubos Reunidos de Amurrio
Los comités de empresa de Amurrio y Trapagaran se han reunido en la planta vizcaína con el objetivo de fijar una postura común antes del primer encuentro formal con la dirección, pero la convocatoria de huelgas no ha salido adelante en Trapagaran.
Hernani, Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas
Con la incorporación de estas tres localidades al catálogo de zonas tensionadas, Euskadi cuenta ya con 14 municipios englobados en esta figura jurídica, que permite limitar el precio de los alquileres en áreas en las que el acceso a la vivienda es especialmente complicado.
El precio del oro y el de la plata se desploman tras los máximos históricos de la semana pasada
El oro y la plata alcanzaron su máximo histórico el pasado 29 de enero, en los 5595,47 y los 121,65 dólares.
Los comités de Tubos Reunidos en Amurrio y Trapagaran se reúnen hoy para poner en común su postura sobre el ERE
Aunque el ERE afecta a dos centros de trabajo distintos, la empresa quiere negociarlo como un único expediente. Ambos comités se reunirán para decidir "cómo enfrentar las reuniones" con la empresa.
Tubos Reunidos: Los aranceles de Trump, claves en el estallido de la crisis
Se calcula que la compañía ha perdido el 40 % de su producción, ya que su mercado principal, con una cuota del 45 %, es EE. UU. El alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, se ha mostrado prudente a la vez que preocupado, porque "Tubos Reunidos es un motor económico en toda la comarca".
Volkswagen Navarra advierte que hacer fijos a 93 eventuales podría acabar en un ERE
La empresa ha asegurado al comité en una reunión que "cumplirá estrictamente con la legalidad", después de que la Inspección de Trabajo haya ordenado hacer fijos a 93 eventuales. Los sindicatos han planteado una propuesta de acuerdo.
Muere un trabajador de 32 años tras recibir el impacto de una pieza grande en una empresa de Zumaia
El siniestro se ha producido en la empresa Estaños Matiena, según ha informado el sindicato LAB, que ha denunciado que dicha empresa ya tenía varias denuncias por incumplimientos de la normativa preventiva.
UGT, CC. OO. y USO firman un acuerdo para el convenio de limpieza en Álava
Los sindicatos ELA y LAB han rechazado este preacuerdo, por "suponer una rendición" y un "claro retroceso". Consideran que los trabajadores estarán "en riesgo de volver a perder poder adquisitivo", como "ha ocurrido en los últimos cinco años".