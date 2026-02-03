El paro sube en enero en Hego Euskal Herria: 108 140 desempleados en la CAV y 29 614 en la Comunidad Foral

El número de personas desempleadas registradas en Euskadi se ha situado en enero en 108 140, lo que supone un aumento de 706 parados respecto al mes de diciembre (+0,66 %), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco.

Pese al repunte mensual, la evolución interanual del desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca sigue siendo positiva. En comparación con enero de 2025, el número de personas paradas se ha reducido en 1221, lo que representa un descenso del 1,12 %.

Por su parte, el paro registrado en Navarra ha cerrado el mes de enero con 29 614 personas desempleadas, 131 más que en diciembre, lo que supone un incremento del 0,44 %, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En comparación con enero del año pasado, el desempleo en la Comunidad Foral ha descendido en 1062 personas, una caída del 3,46 %. A pesar del repunte estacional habitual del mes de enero, Navarra se mantiene entre las comunidades con menor volumen total de desempleo y conserva una evolución interanual favorable, aunque más contenida que la media estatal.

En el conjunto del Estado, el paro también ha aumentado en enero, con 30 392 personas más inscritas en las oficinas de empleo (+1,26 %). En términos interanuales, sin embargo, el desempleo ha descendido en 160 381 personas (-6,17 %), situando el total de parados en 2 439 062.