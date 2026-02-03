Langabeziak gora egin du urtarrilean Hego Euskal Herrian: 108.140 langabe EAEn eta 29.614 Foru Erkidegoan
Langabezia 706 pertsonatan handitu da Euskadin eta 131tan Nafarroan abenduarekin alderatuta, nahiz eta bi erkidegoek urte arteko beherakadari eutsi dioten.
Urtarrilean, Euskadin erregistratutako langabeen kopurua 108.140 pertsonakoa izan da, abenduan baino 706 langabe gehiago (+%0,66), Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak astearte honetan argitaratutako datuen arabera.
Hileko igoera hori gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeziaren urte arteko bilakaerak positiboa izaten jarraitzen du. Izan ere, 2025eko urtarrilarekin alderatuta, langabeen kopurua 1.221 pertsonatan murriztu da, % 1,12ko jaitsiera izanik.
Bestalde, Nafarroan, urtarrilaren amaieran 29.614 langabe zenbatu dira, abenduan baino 131 gehiago, hau da, % 0,44ko igoera, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) emandako datuen arabera.
Iazko urtarrilarekin alderatuta, Nafarroako Foru Erkidegoko langabezia 1.062 pertsonatan jaitsi da, % 3,46ko beherakadarekin. Urtarrileko ohiko igoera estazionala izan arren, Nafarroak langabe kopuru txikiena duten erkidegoen artean jarraitzen du, eta urte arteko bilakaera aldekoa mantentzen du, nahiz eta Estatuko batez bestekoa baino apalagoa izan.
Estatuan ere langabeziak gora egin du urtarrilean, enplegu bulegoetan 30.392 pertsona gehiago izena emanda (% 1,26 gehiago). Urte arteko bilakaeran, ordea, langabeen kopurua 160.381 pertsonatan jaitsi da (% -6,17), eta guztira 2.439.062 langabe zenbatu dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Iñaki Lopez de Gandasegi hil da, Aernovaren sortzailea
Bermeotarra jaiotzez, ingeniari industriala izan zen, eta aeroegituren enpresa ezaguna sortu zuen. 2025era arte enpresa horretako presidente izan zen.
Hernani, Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte
Izendapen horiekin, Euskadin dagoeneko 14 udalerri daude tentsionatuen zerrendan, eta litekeena da laster Arrasate, Zestoa, Pasaia eta Basauri ere gehitzea.
Bi greba egun deitu dituzte Amurrioko Tubos Reunidosen
Amurrioko eta Trapagarango lantegietako beharginen batzordeak Bizkaiko egoitzan bildu dira, otsailaren 9an zuzendaritzarekin egingo den lehen bileraren aurretik jarrera bateratua finkatzeko. Negoziazio mahaiko ordezkaritza adostu dute, baina, lanuzteei dagokienez, Amurrioko plantan bakarrik egingo dira. Trapagarango langileek ez dituzte babestu grebak.
Urrearen eta zilarraren prezioak behera, pasa den astean markak hautsi ostean
Pasa den urtarrilaren 29an ezarri zuen urreak bere azken marka (5595,47 dolar), eta zilarrak ere bai (121,65 dolar).
Tubos Reunidoseko Amurrioko eta Trapagarango batzordeek bilera egingo dute gaur, EEEaren inguruan zer jarrera hartu erabakitzeko
Enplegu-erregulazio espedienteak bi lantokiri eragiten dien arren, enpresak espediente bakar gisa negoziatu nahi du. Horregatik, jarrera komun bat ezarri nahi dute bi batzordeek.
Tubos Reunidos: Trumpen muga-zergek bultzatutako krisiaren gakoak
Konpainiak produkzioaren % 40 galdu du, bere merkatu nagusia (% 45eko kuota) AEB baita. Txerra Molinuevo Amurrioko alkatea zuhur bezain kezkatuta agertu da, "Tubos Reunidos motor ekonomikoa baita eskualde osoan".
Nafarroako Volkswagenek ohartarazi du 93 langile finko egiteak lan-erregulazioko espediente batean amaitu dezakeela
Enpresak "legezkotasuna zorrotz beteko" duela ziurtatu dio batzordeari bilera batean, Lan Ikuskaritzak behin-behineko 93 langile finko egitea agindu ostean. Sindikatuek akordiorako proposamena egin dute.
32 urteko langile bat hil da Zumaiako enpresa batean, pieza handi batek jota
Estaños Matiena enpresan jazo da ezbeharra, LAB sindikatuak jakinarazi duenez. Enpresa horrek hainbat salaketa zituen prebentzio-araudia ez betetzeagatik, sindikatuak salatu duenez.
UGT, CC. OO. eta USO sindikatuek akordioa sinatu dute Arabako garbiketa-hitzarmenerako
ELA eta LAB sindikatuek, aldiz, baztertu egin dute aurreakordioa, "amore ematea" delakoan, eta "atzerakada nabarmena" dakarrela iritzita. Uste dute "langileak erosteko ahalmena galtzeko arriskuan" egongo direla, "azken bost urteetan gertatu den bezala".