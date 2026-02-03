Lan-merkatua
Langabeziak gora egin du urtarrilean Hego Euskal Herrian: 108.140 langabe EAEn eta 29.614 Foru Erkidegoan

Langabezia 706 pertsonatan handitu da Euskadin eta 131tan Nafarroan abenduarekin alderatuta, nahiz eta bi erkidegoek urte arteko beherakadari eutsi dioten.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Urtarrilean, Euskadin erregistratutako langabeen kopurua 108.140 pertsonakoa izan da, abenduan baino 706 langabe gehiago (+%0,66), Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak astearte honetan argitaratutako datuen arabera.

Hileko igoera hori gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeziaren urte arteko bilakaerak positiboa izaten jarraitzen du. Izan ere, 2025eko urtarrilarekin alderatuta, langabeen kopurua 1.221 pertsonatan murriztu da, % 1,12ko jaitsiera izanik.

Bestalde, Nafarroan, urtarrilaren amaieran 29.614 langabe zenbatu dira, abenduan baino 131 gehiago, hau da, % 0,44ko igoera, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) emandako datuen arabera.

Iazko urtarrilarekin alderatuta, Nafarroako Foru Erkidegoko langabezia 1.062 pertsonatan jaitsi da, % 3,46ko beherakadarekin. Urtarrileko ohiko igoera estazionala izan arren, Nafarroak langabe kopuru txikiena duten erkidegoen artean jarraitzen du, eta urte arteko bilakaera aldekoa mantentzen du, nahiz eta Estatuko batez bestekoa baino apalagoa izan.

Estatuan ere langabeziak gora egin du urtarrilean, enplegu bulegoetan 30.392 pertsona gehiago izena emanda (% 1,26 gehiago). Urte arteko bilakaeran, ordea, langabeen kopurua 160.381 pertsonatan jaitsi da (% -6,17), eta guztira 2.439.062 langabe zenbatu dira.

