Así se reparte el alojamiento turístico en la Comunidad Autónoma Vasca

Según el último dato del Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, actualmente hay 88 604 plazas turísticas, casi la mitad en Bizkaia. Un total de 19 municipios vascos superan las 750 plazas alojativas.

Euskaraz irakurri: Honela banatzen da ostatu turistikoaren eskaintza Euskal Autonomia Erkidegoan
EITB

Última actualización

Las tres diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca han publicado este jueves un anteproyecto de norma foral para poner en marcha un impuesto turístico de hasta 7,5 euros por persona y día en los tres territorios históricos. El objetivo es que la nueva tasa entre en vigor este verano, y serán los establecimientos los encargados de cobrarla.

En función del tipo de establecimiento, las cantidades oscilarán entre 0,75 y 5 euros. A esa cifra, los ayuntamientos podrán sumar, por ordenanza fiscal, un recargo de hasta el 50 % cuando en el término municipal el número de plazas alojativas sea igual o superior a 750. Y el caso de que el número de plazas sea igual o inferior a 25, los consistorios podrán establecer una bonificación de hasta el 100 %.

Pero, ¿cuántas plazas alojativas hay en la CAV? Según el último dato del Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, actualmente hay 88 604 plazas, casi la mitad en Bizkaia (40 554), seguido por Gipuzkoa (37 255) y Álava (10 795). 

Hoteles Turismo Euskadi Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Araba-Álava Gipuzkoa Economía

