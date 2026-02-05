TASA TURÍSTICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las diputaciones activan el anteproyecto del impuesto turístico: hasta 7,5 euros por persona y día

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa quieren que el impuesto sobre las estancias turísticas esté en vigor para el verano. La norma deberá ser aprobada por las juntas generales, y a partir de entonces, los ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar sus ordenanzas municipales, ya que el cobro del impuesto corresponde a cada municipio.

 

 

20250412134935_turistak_
Imagen de archivo. San Sebastián.
Euskaraz irakurri: EAErako tasa turistikoa onartzeko aurreproiektua, martxan: turistek eguneko 7,5 euro arte ordaindu beharko dute
author image

EITB

Última actualización

Un impuesto turístico de hasta 7,5 euros por persona y día. Así lo prevé el Anteproyecto de Norma Foral de Impuesto sobre Estancias Turísticas que las tres diputaciones del CAV han publicado hoy simultáneamente. El objetivo es que el nuevo impuesto esté en vigor para verano. Serán los establecimientos los encargados de cobrar la tasa, tras lo cual deberán trasladar la información sobre las estancias al ayuntamiento correspondiente. 

En función del tipo de establecimiento, las cantidades oscilan entre 0,75 y 5 euros. A esa cifra, los ayuntamientos podrán sumar, por ordenanza fiscal, un recargo de hasta el 50 % cuando en el término municipal el número de plazas alojativas sea igual o superior a 750. Y el caso de que el número de plazas sea igual o inferior a 25, los consistorios podrán establecer una bonificación de hasta el 100 %.

La cuantía del impuesto se determinará según el tipo de establecimiento y el número de días de la estancia. En todo caso, se computará un máximo de cinco unidades de estancia por persona contribuyente. Además de los turistas, los residentes en la CAV también tendrán que tributar en los alojamientos.

Asimismo, el anteproyecto plantea exenciones. No se cobrará la tasa a personas que participen en estancias subvencionadas por programas sociales con fines turísticos, menores de edad, estudiantes, personas dependientes o con discapacidad o las que viajen por motivos de salud. 

La norma, que deberá ser debatida y aprobada por las juntas generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, entrará en vigor tras su publicación en los boletines oficiales de cada territorio. A partir de entonces, los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para adaptar las ordenanzas municipales.

Tipos de gravamen, por persona y día, según el tipo de establecimiento

Establecimientos hoteleros:

● De 5 estrellas o categoría equivalente: 2,50 – 5,00 euros

● De 4 estrellas o categoría equivalente: 2,00 – 4,00 euros

● De 3 estrellas o categoría equivalente:  1,50 – 3,00 euros

● De 2 estrellas o categoría equivalente: 1,00 – 2,00 euros

● De 1 estrella o categoría equivalente: 0,75 – 1,50 euros

Pensiones: 0,75 – 1,50 euros

Apartamentos turísticos: 1,50 – 3,00 euros

Campings y otras modalidades de acampada: 0,75 – 1,50 euros

Agroturismos, alojamientos rurales y casas rurales: 0,75 – 1,50 euros

Albergues: 0,75 – 1,50 euros

Otros establecimientos de alojamientos turísticos: 1,50 – 3,00 euros

Viviendas de uso turístico:

● Viviendas para uso turístico cedidas enteras: 2,00 – 4,00 euros

● Viviendas particulares para uso turístico cedidas por habitaciones: 2,00 – 4,00 euros

Las embarcaciones de crucero turístico: 2,50 – 5,00 euros

El consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha destacado que supone "un paso definitivo" para materializar este impuesto. 

Tasa turística

El consejero Hurtado confía en que el impuesto turístico pueda aplicarse en toda Euskadi en 2027

El consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha calificado de "positivo" el contenido de la norma foral elaborada por las diputaciones forales y ha destacado que se trata de una normativa "homogénea" para los tres territorios históricos. Además, ha aplaudido que se trate de un impuesto progresivo, que hará que "pague más quien más tiene".

Javier Hurtado
18:00 - 20:00
El consejero Hurtado confía en que el impuesto turístico pueda aplicarse en toda Euskadi en 2027
Titulares de Hoy Diputación Foral de Gipuzkoa Diputación Foral de Álava Turismo Euskadi Diputación Foral de Bizkaia Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X