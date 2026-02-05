EAErako zerga turistikoa onartzeko aurreproiektua, martxan: eguneko 7,5 eurorainokoa izan daiteke
Egonaldi turistikoen gaineko zerga udarako indarrean izatea aurreikusten dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Hori bai, udalerri denetan ez da aldi berean indarrean sartuko, batzar nagusiek zerga onartu eta foru araua lurralde bakoitzeko agerkari ofizialetan argitaratu ostean, udalek sei hilabeteko epea izango dutelako udal-ordenantzak egokitzeko. Udalerri bakoitzari dagokio zerga kobratzea.
Pertsonako eta eguneko 7,5 eurorainoko zerga turistikoa. Hala aurreikusten du EAEko hiru foru aldundiek gaur aldi berean argitaratu duten Egonaldi Turistikoen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren Aurreproiektuak. Zerga berria udarako indarrean egotea da asmoa. Establezimendu turistikoak arduratuko dira turistari zerga hori eskatzeaz, eta ondoren, egonaldiei buruzko informazio zehatza tokian tokiko udalei helarazi beharko diete.
Establezimendu motaren arabera, 0,75 eta 5 euro artekoak dira aurreproiektuak aurreikusten dituen kopuruak, eta udalek % 50erainoko errekargua ezarri ahal izango diote, 750 ostatu-plaza edo gehiago dituzten udalerrietan. Halaber, ordenantza fiskal bidez, % 100erainoko hobaria ezarri ahal izango dute zerga kuotaren gainean, 25 ostatu-plaza edo gutxiago dituzten udalerrietan.
Zenbatekoa zehazteko, establezimendu mota eta egun kopurua hartuko dira kontuan. Nolanahi ere, gehienez bost egun zenbatuko dira turista bakoitzeko. Turistek ezezik, bertakoek ere ordaindu beharko dute zerga ostatuetan.
Salbuespenak ere jasotzen ditu aurreporiektuak, eta besteak beste zerga turistikoa ez zaie ezarriko administrazio publikoek antolatutako helburu turistikoetarako programetan parte hartzen dutenei, adingabeei, % 65etik gorako mendekotasuna edo desgaitasuna dutenei, ikasleei edota osasun arrazoiengatik bidaiatzen dutenei.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusiek eztabaidatu eta onartu beharko dute aurreproiektua, eta foru araua lurralde bakoitzeko argerkari ofizialetan argitaratu ostean sartuko da indarrean. Ondoren, udalek sei hilabeteko epea izango dute udal ordenantzak egokitzeko.
Hauek dira aurreproiektuak aurreiskuten dituen zergak, pertsonako eta eguneko, establezimendu motaren arabera:
Hotelak
● 5 izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 2,50 – 5,00 euro
● 4 izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 2,00 – 4,00 euro
● 3 izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 1,50 – 3,00 euro
● 2 izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 1,00 – 2,00 euro
● 1 izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 0,75 – 1,50 euro
Ostatu-etxeak: .0,75 – 1,50 euro
Apartamentu turistikoak: 1,50 – 3,00 euro
Kanpinak edo kanpatzeko beste modalitate batzuk: 0,75 – 1,50 euro
Nekazaritza-turismoko establezimenduak: 0,75 – 1,50 euro
Aterpetxeak: 0,75 – 1,50 euro
Turismo-ostatuko beste establezimendu batzuk: 1,50 – 3,00 euro
Erabilera turistikorako etxebizitzak:
● Osorik lagatako erabilera turistikorako etxebizitzak: 2,00 – 4,00 euro
● Logelaka lagatako erabilera turistikorako etxebizitza partikularrak: 2,00 – 4,00 euro
Gurutzaontzi turistikoak: 2,50 – 5,00 euro
Urrats garrantzitsua eman dela adierazi du Javier Hurtado Eusko Jaurlaritzako Turismo sailburuak.
Turismo-tasa
Hurtado sailburuak turismo-zerga 2027an EAE osoan aplikatu ahal izatea espero du
Javier Hurtado Turismo sailburuak "positibotzat" jo du aldundiek egindako foru arauaren edukia, eta hiru lurralde historikoetarako araudi "homogeneoa" dela nabarmendu du. Gainera, zerga progresiboa izatea txalotu du, "gehien duenak gehiago ordaintzea" eragingo duelako.
Zure interesekoa izan daiteke
Hurtado sailburuak turismo-zerga 2027an EAE osoan aplikatu ahal izatea espero du
Javier Hurtado Turismo sailburuak "positibotzat" jo du aldundiek egindako foru arauaren edukia, eta hiru lurralde historikoetarako araudi "homogeneoa" dela nabarmendu du. Gainera, zerga progresiboa izatea txalotu du, "gehien duenak gehiago ordaintzea" eragingo duelako.
Bizkaian garraio publikoko deskontuak abenduaren 31ra arte luzatuko dira
14 urtetik beherako adingabeek garraioa doan izango dute urte amaierara arte eta deskontuak egongo dira Gazte tarifetan eta bidaia ugariko gainerako abonuetan. Hobari-neurriak otsailera arte zeuden indarrean, eta ostegun honetan Bizkaiko Garraio Partzuergoak erabaki du abenduaren 31ra arte mantentzea.
BBVAk 10.511 milioi irabazi ditu 2025ean, % 4,5 gehiago
Aldaketa-tasa egonkorra erabilita, mozkinen hazkundea % 19,2koa izan zen. Erakundeko presidenteak adierazi duenez, errekor berri horrek agerian uzten du "hazkundea eta errentagarritasuna konbinatzeko dugun gaitasuna".
ELA, LAB, CC. OO. eta ESK sindikatuek Ertzaintzak Gasteizen manifestari "baketsuen" aurka egindako "erasoak" salatu dituzte
Arabako esku-hartze sozialaren sektorean lan-hobekuntzak eskatzeko mobilizazioa egin dute Arabako hiriburuan.
Inbertitzaileen euskal partzuergoak Uvesco erosteko prozesua amaitu du
Uvesco Taldeak, BM eta Super Amara marken matrizeak, 344 establezimendu eta 7.000 langile baino gehiago ditu gaur egun. Banaketa taldeak Hego Euskal Herrian, Madrilgo Erkidegoan, Avilan, Kantabrian eta Errioxan jarduten du une honetan.
AP-15 autobidea autoentzat doakoa izango da 2029tik aurrera
2029tik aurrera Nafarbide sozietate publikoaren esku geratuko da AP-15 autobidearen kudeaketa.
Confebaskek txalotu egin du gutxieneko soldataren inguruko epaia, "bere egitekoa bete" duela erakusten duelako
Ohar batean, patronalak nabarmendu du hasieratik erabili duen argudioa ontzat eman duela epaileak. Hau da, lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa Jaurlaritzaren eskumena dela.
ELAk eta LABek helegitea jarriko diote EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari eta gutxieneko soldata propioaren aldeko mobilizazioa areagotuko dute
Epaiak gutxieneko soldata baten negoziazioa bermatzen duela eta Confebask negoziatzera behartu beharko lukeela defendatzen dute.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi egin du ELAk eta LABek Confebasken aurka LGS propioagatik jarritako salaketa
Bi sindikatuek eskatu zuten legez kanpokotzat jotzeko Confebasken negoziaziorako ezezkoa, Langileen Estatutuan jasotzen den fede onez negoziatzeko betebeharraren aurkakotzat jotzen zutelako. Auzitegiak arrazoia eman dio patronalari, eta adierazi du Langileen Estatutuaren 27. artikuluak Espainiako Gobernuari ematen diola horretarako eskumena, eta, beraz, ziurtatu du patronalaren ezezkoa justifikatuta dagoela, gai hori ezin baita zentral salatzaileek sustatutako negoziazioan sartu.