EAErako zerga turistikoa onartzeko aurreproiektua, martxan: eguneko 7,5 eurorainokoa izan daiteke

Egonaldi turistikoen gaineko zerga udarako indarrean izatea aurreikusten dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Hori bai, udalerri denetan ez da aldi berean indarrean sartuko, batzar nagusiek zerga onartu eta foru araua lurralde bakoitzeko agerkari ofizialetan argitaratu ostean, udalek sei hilabeteko epea izango dutelako udal-ordenantzak egokitzeko. Udalerri bakoitzari dagokio zerga kobratzea.

20250412134935_turistak_
Artxiboko irudia. Donostia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pertsonako eta eguneko 7,5 eurorainoko zerga turistikoa. Hala aurreikusten du EAEko hiru foru aldundiek gaur aldi berean argitaratu duten Egonaldi Turistikoen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren Aurreproiektuak. Zerga berria udarako indarrean egotea da asmoa. Establezimendu turistikoak arduratuko dira turistari zerga hori eskatzeaz, eta ondoren, egonaldiei buruzko informazio zehatza tokian tokiko udalei helarazi beharko diete. 

Establezimendu motaren arabera, 0,75 eta 5 euro artekoak dira aurreproiektuak aurreikusten dituen kopuruak, eta udalek % 50erainoko errekargua ezarri ahal izango diote,  750 ostatu-plaza edo gehiago dituzten udalerrietan. Halaber, ordenantza fiskal bidez, % 100erainoko hobaria ezarri ahal izango dute zerga kuotaren gainean, 25 ostatu-plaza edo gutxiago dituzten udalerrietan. 

Zenbatekoa zehazteko,  establezimendu mota eta egun kopurua hartuko dira kontuan. Nolanahi ere, gehienez bost egun zenbatuko dira turista bakoitzeko.  Turistek ezezik, bertakoek ere ordaindu beharko dute zerga ostatuetan. 

Salbuespenak ere jasotzen ditu aurreporiektuak, eta besteak beste zerga turistikoa ez zaie ezarriko administrazio publikoek antolatutako helburu turistikoetarako programetan parte hartzen dutenei, adingabeei, % 65etik gorako mendekotasuna edo desgaitasuna dutenei, ikasleei edota osasun arrazoiengatik bidaiatzen dutenei. 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusiek eztabaidatu eta onartu beharko dute aurreproiektua, eta foru araua lurralde bakoitzeko argerkari ofizialetan argitaratu ostean sartuko da indarrean. Ondoren, udalek sei hilabeteko epea izango dute udal ordenantzak egokitzeko. 

Hauek dira aurreproiektuak aurreiskuten dituen zergak, pertsonako eta eguneko, establezimendu motaren arabera:

Hotelak

● 5 izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 2,50 – 5,00 euro

● 4 izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 2,00 – 4,00 euro

● 3 izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 1,50 – 3,00 euro

● 2 izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 1,00 – 2,00 euro

● 1  izarrekoak edo kategoria baliokidekoak: 0,75 – 1,50 euro

Ostatu-etxeak: .0,75 – 1,50 euro

Apartamentu turistikoak: 1,50 – 3,00 euro

Kanpinak edo kanpatzeko beste modalitate batzuk: 0,75 – 1,50 euro

Nekazaritza-turismoko establezimenduak: 0,75 – 1,50 euro

Aterpetxeak: 0,75 – 1,50 euro

Turismo-ostatuko beste establezimendu batzuk: 1,50 – 3,00 euro

Erabilera turistikorako etxebizitzak:

● Osorik lagatako erabilera turistikorako etxebizitzak: 2,00 – 4,00 euro

● Logelaka lagatako erabilera turistikorako etxebizitza partikularrak: 2,00 – 4,00 euro

 Gurutzaontzi turistikoak: 2,50 – 5,00 euro

Urrats garrantzitsua eman dela adierazi du Javier Hurtado Eusko Jaurlaritzako Turismo sailburuak. 

Turismo-tasa

Hurtado sailburuak turismo-zerga 2027an EAE osoan aplikatu ahal izatea espero du

Javier Hurtado Turismo sailburuak "positibotzat" jo du aldundiek egindako foru arauaren edukia, eta hiru lurralde historikoetarako araudi "homogeneoa" dela nabarmendu du. Gainera, zerga progresiboa izatea txalotu du, "gehien duenak gehiago ordaintzea" eragingo duelako.

Javier Hurtado
18:00 - 20:00
Hurtado sailburuak turismo-zerga 2027an EAE osoan aplikatu ahal izatea espero du
