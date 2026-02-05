Turismo-tasa
Honela banatzen da ostatu turistikoaren eskaintza Euskal Autonomia Erkidegoan

Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroaren azken datuaren arabera, gaur egun 88.604 turismo-plaza daude, ia erdia Bizkaian. EAEko 19 udalerritan 750 ostatu-plaza baino gehiago daude.

EITB

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru aldundiek foru arau baten aurreproiektu bat argitaratu dute ostegun honetan, hiru lurralde historikoetan pertsona eta eguneko 7,5 eurorainoko turismo-zerga bat abian jartzeko. Helburua da tasa berria uda honetan indarrean jartzea, eta establezimenduek kobratuko dute.

Establezimendu motaren arabera, zenbatekoak 0,75 eta 5 euro artekoak izango dira. Kopuru horri, ordenantza fiskal bidez, % 50erainoko errekargua gehitu ahal izango diote udalek, udalerrian 750 ostatu-plaza edo gehiago badaude. Eta plaza-kopurua 25 edo gutxiago bada, udalek % 100erainoko hobaria ezarri ahal izango dute.

Baina, zenbat ostatu-plaza daude EAEn? Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroaren azken datuaren arabera, gaur egun 88.604 plaza daude, ia erdiak Bizkaian (40.554), ondoren Gipuzkoan (37.255) eta azkenik Araban (10.795).

EAErako zerga turistikoa onartzeko aurreproiektua, martxan: eguneko 7,5 eurorainokoa izan daiteke

Egonaldi turistikoen gaineko zerga udarako indarrean izatea aurreikusten dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Hori bai, udalerri denetan ez da aldi berean indarrean sartuko, batzar nagusiek zerga onartu eta foru araua lurralde bakoitzeko agerkari ofizialetan argitaratu ostean, udalek sei hilabeteko epea izango dutelako udal-ordenantzak egokitzeko. Udalerri bakoitzari dagokio zerga kobratzea.

