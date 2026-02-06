Absentismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Adegi: "Más allá de una preocupación empresarial, el absentismo debería ser una preocupación social"

José Miguel Ayerza, Isabel Busto y Patxi Sasigain de Adegi
18:00 - 20:00
Rueda de prensa de Adegi. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Adegi: "Absentismoak gizarte osoaren kezka izan beharko luke eta ez bakarrik enpresariena

Última actualización

El director general de Adegi, José Miguel Ayerza, ha valorado como positiva la petición de Cebek para que se tomen medidas en este ámbito porque, según ha resaltado, se trata de "un problema claramente empresarial, pero también social y multisectorial". "Todos los actores deberíamos compartir el diagnóstico y poner medidas para poder reducirlo", ha sostenido.

Adegi Empresarios Economía

Te puede interesar

Miren Arzalluz Guggenheim Bilbao
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Miren Arzalluz valora "muy positivamente" la implantación de la tasa turística en Euskadi

La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha valorado "muy positivamente" la implantación de una tasa turística en Euskadi, a fin de promover un turismo sostenible y una "convivencia" entre residentes y visitantes. En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Arzalluz ha apuntado que "no es nada nuevo", y ha recordado que ya en el siglo XIX localidades como Biarritz contaban con tasas turísticas.

(Foto de ARCHIVO) El pleno de la Cámara ha debatido sobre grandes propietarios de vivienda REMITIDA / HANDOUT por PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/12/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Parlamento Vasco rechaza elaborar un registro de grandes tenedores de vivienda

El Pleno de la Cámara ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya iniciativa original ha sido rechazada, así como una enmienda de Sumar, mientras que la enmienda planteada por el PNV y el PSE ha sido aprobada. La propuesta de EH Bildu abogaba por la elaboración de un registro de grandes tenedores, tanto personas físicas como jurídicas, como existe en Navarra y Cataluña.

Cargar más
Publicidad
X