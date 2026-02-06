Adegi: "Más allá de una preocupación empresarial, el absentismo debería ser una preocupación social"

El Pleno de la Cámara ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya iniciativa original ha sido rechazada, así como una enmienda de Sumar, mientras que la enmienda planteada por el PNV y el PSE ha sido aprobada. La propuesta de EH Bildu abogaba por la elaboración de un registro de grandes tenedores, tanto personas físicas como jurídicas, como existe en Navarra y Cataluña.