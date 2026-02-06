Absentismoa
Adegi: "Absentismoak gizarte osoaren kezka izan beharko luke eta ez bakarrik enpresariena"

José Miguel Ayerza, Isabel Busto y Patxi Sasigain de Adegi
18:00 - 20:00
Adegiren prentsaurrekoa. Argazkia: EFE.

Jose Miguel Ayerza Adegiko zuzendari nagusiak positibotzat jo du Cebekek gai horretan neurriak hartzeko egin duen eskaera. "Eragile guztiok partekatu beharko genuke diagnostikoa eta neurriak jarri beharko genituzke hori murriztu ahal izateko", gaineratu du.

