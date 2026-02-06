Podemos Euskadi enmendará el impuesto turístico para que sea "progresivo y ajustado a la realidad de los municipios"
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha señalado que su formación afrontará la negociación de este gravamen "con una actitud abierta, responsable y constructiva" y una "clara voluntad de acuerdo para reforzar el anteproyecto y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y compatible con la vida en los pueblos y ciudades".
Adegi: "Más allá de una preocupación empresarial, el absentismo debería ser una preocupación social"
El director general de Adegi, José Miguel Ayerza, ha valorado como positiva la petición de Cebek para que se tomen medidas en este ámbito porque, según ha resaltado, se trata de "un problema claramente empresarial, pero también social y multisectorial". "Todos los actores deberíamos compartir el diagnóstico y poner medidas para poder reducirlo", ha sostenido.
El comité de Tubos Reunidos pide la retirada del ERE y activa "la lucha" porque no admitirá destrucción de empleo
Por su parte, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha indicado que, en la reunión que mantendrá el 13 de febrero con el comité de empresa de Tubos Reunidos, intentarán buscar soluciones a la "complicada" situación de la empresa.
San Sebastián se consolida como la capital más cara: 6107 euros el metro cuadrado
La capital donostiarra aventaja claramente a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao, las siguientes en el ranking. Vitoria-Gasteiz y Pamplona, también se sitúan entre las 10 ciudades más caras del Estado.
Miren Arzalluz valora "muy positivamente" la implantación del impuesto turístico en Euskadi
La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha valorado "muy positivamente" la implantación de una tasa turística en Euskadi, a fin de promover un turismo sostenible y una "convivencia" entre residentes y visitantes. En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Arzalluz ha apuntado que "no es nada nuevo", y ha recordado que ya en el siglo XIX localidades como Biarritz contaban con tasas turísticas.
Mercedes Benz parará su producción este sábado por la falta de suministros provocada por la borrasca
En su comunicación explica que las circunstancias meteorológicas "excepcionalmente adversas" están ocasionando una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar. Por ello, ha decidido paralizar "de manera excepcional" la actividad en el turno de mañana del sábado en montaje final.
Fallece un trabajador forestal golpeado por un árbol en Amorebieta
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 18:30 horas, y, aunque al lugar se han desplazado sanitarios, no han podido hacer nada por salvar su vida.
Así se reparte el alojamiento turístico en la Comunidad Autónoma Vasca
Según el último dato del Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, actualmente hay 88 604 plazas turísticas, casi la mitad en Bizkaia. Un total de 19 municipios vascos superan las 750 plazas alojativas.
El Parlamento Vasco rechaza elaborar un registro de grandes tenedores de vivienda
El Pleno de la Cámara ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya iniciativa original ha sido rechazada, así como una enmienda de Sumar, mientras que la enmienda planteada por el PNV y el PSE ha sido aprobada. La propuesta de EH Bildu abogaba por la elaboración de un registro de grandes tenedores, tanto personas físicas como jurídicas, como existe en Navarra y Cataluña.
El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos de interés por quinta vez en el 2 %
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha optado por seguir a la espera, después de detener en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja.