Elkarrekin Podemosek zuzenketak aurkeztuko dizkio turismo-zergari "progresiboa eta udalerrien errealitatera egokitua" izan dadin

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, con cargos y representantes de su partido.
18:00 - 20:00
Podemos Euskadiko kideak Donostian. Argazkia: Europa Press.

Miren Echeveste Elkarrekin Podemosek Gipuzkoako Batzar Nagusietan duen bozeramaileak adierazi duenez, bere alderdiak "jarrera ireki, arduratsu eta eraikitzailearekin" egingo dio aurre zerga honen negoziazioari, "aurreproiektua indartzeko eta herri eta hirietako bizitzarekin bateragarria den turismo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko".

Podemos Euskadi Euskadi Turismo Ekonomia

