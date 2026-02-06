Crisis habitacional
San Sebastián se consolida como la capital más cara: 6107 euros el metro cuadrado
San Sebastián sigue siendo la ciudad más cara del Estado para comprar una vivienda, por delante de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao. Así lo reflejan tanto la Estadística Registral Inmobiliaria que elabora el Colegio de Registradores, recién publicada, como los últimos datos hechos públicos por el portal Idealista.
La gran novedad, no obstante, no es que la capital donostiarra lidere este ranking, algo que por desgracia para la mayor parte de sus ciudadanos es habitual, sino que supera claramente los 6000 euros el metro cuadrado. Así, la Estadística Registral Inmobiliaria que elabora el Colegio de Registradores recoge que el precio medio del metro cuadrado se sitúa en este momento en 6107 euros, una cifra que Idealista eleva hasta los 6480 euros.
El análisis del Colegio de Registradores se basa en datos oficiales de las compraventas registradas a lo largo de 2025, que en el caso de los últimos datos hacen referencia a los datos del último trimestre del año.
San Sebastián, hasta 800 euros más que Madrid de media
Por detrás de San Sebastián, se sitúa Madrid con un precio medio de 5238 euros el metro cuadrado, Barcelona con 4800 euros, Palma con un precio medio de 4.086 euros y, también en el top 5, Bilbao, con un precio medio de 3514 euros el metro cuadrado.
El resto de capitales de Hegoalde, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, también se sitúan entre las 10 ciudades más caras del Estado. La capital navarra aparece como la séptima más cara, con un precio medio de 2901 euros el metro cuadrado, mientras que Vitoria-Gasteiz se sitúa en noveno lugar, con un precio medio de 2753 euros el metro cuadrado.
Gipuzkoa, la tercera, y Bizkaia, la cuarta
Atendiendo al precio medio por provincias, Gipuzkoa aparece en tercera posición (3814 euros el metro cuadrado), por delante de Madrid (4091 euros) e Illes Balears (3988 euros). Bizkaia (3167 euros), mientras, aparece como la cuarta más cara, justo por delante de Málaga.
Por comunidades, Euskadi se sitúa como la tercera más cara (3295 euros el metro cuadrado de media), por detrás de la Comunidad de Madrid (4091 euros), Illes Balears (3988).
Te puede interesar
Adegi: "Más allá de una preocupación empresarial, el absentismo debería ser una preocupación social"
El director general de Adegi, José Miguel Ayerza, ha valorado como positiva la petición de Cebek para que se tomen medidas en este ámbito porque, según ha resaltado, se trata de "un problema claramente empresarial, pero también social y multisectorial". "Todos los actores deberíamos compartir el diagnóstico y poner medidas para poder reducirlo", ha sostenido.
El comité de Tubos Reunidos pide la retirada del ERE y activa "la lucha" porque no admitirá destrucción de empleo
Por su parte, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha indicado que, en la reunión que mantendrá el 13 de febrero con el comité de empresa de Tubos Reunidos, intentarán buscar soluciones a la "complicada" situación de la empresa.
Miren Arzalluz valora "muy positivamente" la implantación de la tasa turística en Euskadi
La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha valorado "muy positivamente" la implantación de una tasa turística en Euskadi, a fin de promover un turismo sostenible y una "convivencia" entre residentes y visitantes. En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Arzalluz ha apuntado que "no es nada nuevo", y ha recordado que ya en el siglo XIX localidades como Biarritz contaban con tasas turísticas.
Mercedes Benz parará su producción este sábado por la falta de suministros provocada por la borrasca
En su comunicación explica que las circunstancias meteorológicas "excepcionalmente adversas" están ocasionando una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar. Por ello, ha decidido paralizar "de manera excepcional" la actividad en el turno de mañana del sábado en montaje final.
Fallece un trabajador forestal golpeado por un árbol en Amorebieta
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 18:30 horas, y, aunque al lugar se han desplazado sanitarios, no han podido hacer nada por salvar su vida.
Así se reparte el alojamiento turístico en la Comunidad Autónoma Vasca
Según el último dato del Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, actualmente hay 88 604 plazas turísticas, casi la mitad en Bizkaia. Un total de 19 municipios vascos superan las 750 plazas alojativas.
El Parlamento Vasco rechaza elaborar un registro de grandes tenedores de vivienda
El Pleno de la Cámara ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya iniciativa original ha sido rechazada, así como una enmienda de Sumar, mientras que la enmienda planteada por el PNV y el PSE ha sido aprobada. La propuesta de EH Bildu abogaba por la elaboración de un registro de grandes tenedores, tanto personas físicas como jurídicas, como existe en Navarra y Cataluña.
El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos de interés por quinta vez en el 2 %
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha optado por seguir a la espera, después de detener en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja.
Las diputaciones activan el anteproyecto del impuesto turístico: hasta 7,5 euros por persona y día
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa quieren que el impuesto sobre las estancias turísticas esté en vigor para el verano. La norma deberá ser aprobada por las juntas generales, y a partir de entonces, los ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar sus ordenanzas municipales, ya que el cobro del impuesto corresponde a cada municipio.