San Sebastián se consolida como la capital más cara: 6107 euros el metro cuadrado

San Sebastián sigue siendo la ciudad más cara del Estado para comprar una vivienda, por delante de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao. Así lo reflejan tanto la Estadística Registral Inmobiliaria que elabora el Colegio de Registradores, recién publicada, como los últimos datos hechos públicos por el portal Idealista.

La gran novedad, no obstante, no es que la capital donostiarra lidere este ranking, algo que por desgracia para la mayor parte de sus ciudadanos es habitual, sino que supera claramente los 6000 euros el metro cuadrado. Así, la Estadística Registral Inmobiliaria que elabora el Colegio de Registradores recoge que el precio medio del metro cuadrado se sitúa en este momento en 6107 euros, una cifra que Idealista eleva hasta los 6480 euros.

El análisis del Colegio de Registradores se basa en datos oficiales de las compraventas registradas a lo largo de 2025, que en el caso de los últimos datos hacen referencia a los datos del último trimestre del año.

San Sebastián, hasta 800 euros más que Madrid de media

Por detrás de San Sebastián, se sitúa Madrid con un precio medio de 5238 euros el metro cuadrado, Barcelona con 4800 euros, Palma con un precio medio de 4.086 euros y, también en el top 5, Bilbao, con un precio medio de 3514 euros el metro cuadrado.

El resto de capitales de Hegoalde, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, también se sitúan entre las 10 ciudades más caras del Estado. La capital navarra aparece como la séptima más cara, con un precio medio de 2901 euros el metro cuadrado, mientras que Vitoria-Gasteiz se sitúa en noveno lugar, con un precio medio de 2753 euros el metro cuadrado.

Gipuzkoa, la tercera, y Bizkaia, la cuarta

Atendiendo al precio medio por provincias, Gipuzkoa aparece en tercera posición (3814 euros el metro cuadrado), por delante de Madrid (4091 euros) e Illes Balears (3988 euros). Bizkaia (3167 euros), mientras, aparece como la cuarta más cara, justo por delante de Málaga.

Por comunidades, Euskadi se sitúa como la tercera más cara (3295 euros el metro cuadrado de media), por detrás de la Comunidad de Madrid (4091 euros), Illes Balears (3988).