Crisis habitacional

San Sebastián se consolida como la capital más cara: 6107 euros el metro cuadrado

La capital donostiarra aventaja claramente a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao, las siguientes en el ranking. Vitoria-Gasteiz y Pamplona, también se sitúan entre las 10 ciudades más caras del Estado.
SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista del escaparate de una inmobiliaria en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta

Imagen de una inmobiliaria en San Sebastián. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Donostia nabarmendu da hiribururik garestiena bezala: 6107 euro metro karratuko
author image

EITB

Última actualización

San Sebastián sigue siendo la ciudad más cara del Estado para comprar una vivienda, por delante de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao. Así lo reflejan tanto la Estadística Registral Inmobiliaria que elabora el Colegio de Registradores, recién publicada, como los últimos datos hechos públicos por el portal Idealista.

La gran novedad, no obstante, no es que la capital donostiarra lidere este ranking, algo que por desgracia para la mayor parte de sus ciudadanos es habitual, sino que supera claramente los 6000 euros el metro cuadrado. Así, la Estadística Registral Inmobiliaria que elabora el Colegio de Registradores recoge que el precio medio del metro cuadrado se sitúa en este momento en 6107 euros, una cifra que Idealista eleva hasta los 6480 euros.

El análisis del Colegio de Registradores se basa en datos oficiales de las compraventas registradas a lo largo de 2025, que en el caso de los últimos datos hacen referencia a los datos del último trimestre del año.

San Sebastián, hasta 800 euros más que Madrid de media

Por detrás de San Sebastián, se sitúa Madrid con un precio medio de 5238 euros el metro cuadrado, Barcelona con 4800 euros, Palma con un precio medio de 4.086 euros y, también en el top 5, Bilbao, con un precio medio de 3514 euros el metro cuadrado.

El resto de capitales de Hegoalde, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, también se sitúan entre las 10 ciudades más caras del Estado. La capital navarra aparece como la séptima más cara, con un precio medio de 2901 euros el metro cuadrado, mientras que Vitoria-Gasteiz se sitúa en noveno lugar, con un precio medio de 2753 euros el metro cuadrado.

Gipuzkoa, la tercera, y Bizkaia, la cuarta

Atendiendo al precio medio por provincias, Gipuzkoa aparece en tercera posición (3814 euros el metro cuadrado), por delante de Madrid (4091 euros) e Illes Balears (3988 euros). Bizkaia (3167 euros), mientras, aparece como la cuarta más cara, justo por delante de Málaga.

Por comunidades, Euskadi se sitúa como la tercera más cara (3295 euros el metro cuadrado de media), por detrás de la Comunidad de Madrid (4091 euros), Illes Balears (3988).

Adegi: "Más allá de una preocupación empresarial, el absentismo debería ser una preocupación social"

El director general de Adegi, José Miguel Ayerza, ha valorado como positiva la petición de Cebek para que se tomen medidas en este ámbito porque, según ha resaltado, se trata de "un problema claramente empresarial, pero también social y multisectorial". "Todos los actores deberíamos compartir el diagnóstico y poner medidas para poder reducirlo", ha sostenido.
Miren Arzalluz valora "muy positivamente" la implantación de la tasa turística en Euskadi

La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha valorado "muy positivamente" la implantación de una tasa turística en Euskadi, a fin de promover un turismo sostenible y una "convivencia" entre residentes y visitantes. En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Arzalluz ha apuntado que "no es nada nuevo", y ha recordado que ya en el siglo XIX localidades como Biarritz contaban con tasas turísticas.

El Parlamento Vasco rechaza elaborar un registro de grandes tenedores de vivienda

El Pleno de la Cámara ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya iniciativa original ha sido rechazada, así como una enmienda de Sumar, mientras que la enmienda planteada por el PNV y el PSE ha sido aprobada. La propuesta de EH Bildu abogaba por la elaboración de un registro de grandes tenedores, tanto personas físicas como jurídicas, como existe en Navarra y Cataluña.

