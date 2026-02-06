Etxebizitzaren auzia
Donostia nabarmendu da hiribururik garestiena bezala: 6107 euro metro karratuko
Donostia alde handiz kokatu da hiribururik garestiena bezala, Madril, Bartzelona, Palma eta Bilboren aurretik. Gasteiz eta Iruñea ere Estatuko 10 hiri garestienen artean daude.
Donostia da oraindik ere Estatuko hiririk garestiena etxebizitza erosteko, Madril, Bartzelona, Palma eta Bilboren aurretik. Horixe utzi dute agerian bai Erregistratzaileen Elkargoak argitaratu berri duen Higiezinen Erregistro Estatistikak bai Idealista atariak.
Nobedade nagusia, hala ere, ez da Donostia ranking horren buru izatea; hori ohikoa da aspalditik, beren herritar gehienen zorigaiztorako. Oraingoan, baina, metro karratuak argi gainditu du 6.000 euroko langa.
Erregistratzaileen Elkargoak egiten duen Higiezinen Erregistro Estatistikaren arabera, metro koadroaren batez besteko prezioa 6.107 eurokoa da une honetan; Idealista atariaren datuek gorago kokatzen dute batez besteko prezioa: 6.480 eurotan.
Erregistratzaileen Elkargoaren azterketa 2025ean erregistratutako salerosketen datu ofizialetan oinarritzen da; azken datuok urteko azken hiruhilekoaren araberakoak dira.
Donostia, Madril baino 800 euro gehiago
Donostiaren atzetik, Madril kokatzen da, metro karratuko 5.238 euroko batez besteko prezioarekin. Honen atzetik: Bartzelona, 4800 euro metro karratuko, Palma 4086 euro eta, baita ere, top 5aren baitan, Bilbo, metro karratuko 3514 euroko batez besteko prezioarekin.
Hegoaldeko gainerako hiriburuak ere, Gasteiz eta Iruñea, Estatuko 10 hiri garestienen artean daude. Nafarroako hiriburua zazpigarren garestiena da, metro karratuko 2.901 euroko batez besteko prezioarekin. Gasteiz, berriz, bederatzigarren tokian dago, metro karratuko 2.753 euroko batez besteko prezioarekin.
Gipuzkoa, hirugarren; Bizkaia, laugarren
Probintzien batez besteko prezioari erreparatuta, Gipuzkoa hirugarren postuan dago (3.814 euro metro karratuko), Madrilen (4.091 euro) eta Balear Uharteen (3.988 euro) ostean. Bizkaia (3.167 euro), aldiz, laugarren garestiena da, Malagaren aurretik.
Erkidegoei dagokienez, Euskadi hirugarren garestiena da (3.295 euro metro koadroko, batez beste), Madrilgo Erkidegoaren (4.091 euro) eta Balear Uharteen (3.988) atzetik.
Adegi: "Absentismoak gizarte osoaren kezka izan beharko luke eta ez bakarrik enpresariena"
Jose Miguel Ayerza Adegiko zuzendari nagusiak positibotzat jo du Cebekek gai horretan neurriak hartzeko egin duen eskaera. "Eragile guztiok partekatu beharko genuke diagnostikoa eta neurriak jarri beharko genituzke hori murriztu ahal izateko", gaineratu du.
Enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera uzteko eskatu du Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak, "borrokari" bidea irekita
Bere aldetik, Industria sailburu Mikel Jauregik esan du datorren otsailaren 13an Tubos Reunidoseko enpresa batzordearekin egingo duten bileran konponbideak bilatzen saiatuko direla, besteak beste, enplegu-erregulazioko espedientearen ondorioak "txikitzeko".
Miren Arzalluzek "oso positibotzat" jo du Euskadin tasa turistikoa ezartzea
Miren Arzalluz Bilboko Guggenheim museoko zuzendari nagusiaren arabera, bisitarien eta egoiliarren arteko "bizikidetza" sustatzeko baliagarria izango da. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan nabarmendu duenez, "ez da zerbait berria", zerga turistikoa XIX. mendean indarrean baitzegoen Biarritzen.
Mercedes Benzek bere ekoizpena etengo du larunbat honetan, Leonardo depresioak eragindako hornidura faltagatik
Enpresak azaldu duenez, denboralearen ondorioz, Gibraltargo itsasartean itsas trafikoa geldiarazten ari dira. Horregatik, larunbateko goizeko txandan jarduera etetea erabaki du.
Baso-langile bat hil da Zornotzan, zuhaitz batek kolpatuta
Lan-istripua 18:30 aldera gertatu da, eta, osasun-langileak bertaratu diren arren, ezin izan dute ezer egin haren bizitza salbatzeko.
Honela banatzen da ostatu turistikoaren eskaintza Euskal Autonomia Erkidegoan
Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroaren azken datuaren arabera, gaur egun 88.604 turismo-plaza daude, ia erdia Bizkaian. EAEko 19 udalerritan 750 ostatu-plaza baino gehiago daude.
Eusko Legebiltzarrak uko egin dio etxebizitza-edukitzaile handien erregistro bat egiteari
EH Bilduren eskariz eztabaidatu da gaia Osoko Bilkuran. Koalizioaren jatorrizko ekimena baztertu egin dute bozketan, baita Sumarren zuzenketa bat ere; aldiz, EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat onartu da. EH Bilduren proposamenak edukitzaile handien erregistro bat eegitea eskatzen zuen, izan pertsona fisiko naiz juridikoena, Nafarroan edo Katalunian daundenen gisan.
Interes-tasak % 2an mantendu ditu EBZk, bosgarren aldiz, merkatuek espero bezala
Europako Banku Zentraleko (EBZ) Gobernu Kontseiluak joera aldatu gabe jarraitzea erabaki du, 2025eko ekainean malgutze-zikloa eten ondoren. Ziklo horrek oinarrizko 200 puntu murriztu zuen diruaren prezioa, beheranzko zortzi doikuntzen bidez.
Hurtado sailburuak turismo-zerga 2027an EAE osoan aplikatu ahal izatea espero du
Javier Hurtado Turismo sailburuak "positibotzat" jo du aldundiek egindako foru arauaren edukia, eta hiru lurralde historikoetarako araudi "homogeneoa" dela nabarmendu du. Gainera, zerga progresiboa izatea txalotu du, "gehien duenak gehiago ordaintzea" eragingo duelako.