Etxebizitzaren auzia

Donostia nabarmendu da hiribururik garestiena bezala: 6107 euro metro karratuko

Donostia alde handiz kokatu da hiribururik garestiena bezala, Madril, Bartzelona, Palma eta Bilboren aurretik. Gasteiz eta Iruñea ere Estatuko 10 hiri garestienen artean daude.

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista del escaparate de una inmobiliaria en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta

Donostiko higiezin batean erakusleihoa. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Donostia da oraindik ere Estatuko hiririk garestiena etxebizitza erosteko, Madril, Bartzelona, Palma eta Bilboren aurretik. Horixe utzi dute agerian bai Erregistratzaileen Elkargoak argitaratu berri duen Higiezinen Erregistro Estatistikak bai Idealista atariak.

Nobedade nagusia, hala ere, ez da Donostia ranking horren buru izatea; hori ohikoa da aspalditik, beren herritar gehienen zorigaiztorako. Oraingoan, baina, metro karratuak argi gainditu du 6.000 euroko langa. 

Erregistratzaileen Elkargoak egiten duen Higiezinen Erregistro Estatistikaren arabera, metro koadroaren batez besteko prezioa 6.107 eurokoa da une honetan; Idealista atariaren datuek gorago kokatzen dute batez besteko prezioa: 6.480 eurotan.
Erregistratzaileen Elkargoaren azterketa 2025ean erregistratutako salerosketen datu ofizialetan oinarritzen da; azken datuok urteko azken hiruhilekoaren araberakoak dira.

Donostia, Madril baino 800 euro gehiago
Donostiaren atzetik, Madril kokatzen da, metro karratuko 5.238 euroko batez besteko prezioarekin. Honen atzetik: Bartzelona, 4800 euro metro karratuko, Palma 4086 euro eta, baita ere, top 5aren baitan, Bilbo, metro karratuko 3514 euroko batez besteko prezioarekin.

Hegoaldeko gainerako hiriburuak ere, Gasteiz eta Iruñea, Estatuko 10 hiri garestienen artean daude. Nafarroako hiriburua zazpigarren garestiena da, metro karratuko 2.901 euroko batez besteko prezioarekin. Gasteiz, berriz, bederatzigarren tokian dago, metro karratuko 2.753 euroko batez besteko prezioarekin.

Gipuzkoa, hirugarren; Bizkaia, laugarren
Probintzien batez besteko prezioari erreparatuta, Gipuzkoa hirugarren postuan dago (3.814 euro metro karratuko), Madrilen (4.091 euro) eta Balear Uharteen (3.988 euro) ostean. Bizkaia (3.167 euro), aldiz, laugarren garestiena da, Malagaren aurretik.

Erkidegoei dagokienez, Euskadi hirugarren garestiena da (3.295 euro metro koadroko, batez beste), Madrilgo Erkidegoaren (4.091 euro) eta Balear Uharteen (3.988) atzetik.

Donostia Ekonomia

