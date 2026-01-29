ETXEBIZITZA
Donostiako Udalak ez du lizentzia gehiago emango tentsionatutako auzoetan hotelak eta pisu turistikoak ezartzeko

Donostiako Udalbatzak aho batez onartu du hotel eta ekipamendu turistikoei mugak ezartzen dizkien plan orokorraren aldaketa. EH Bilduk uste du berandu datorrela aldaketa. 

GRAFCAV9214. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 29/01/2026.- El alcalde Jon Insausti (2i), preside el pleno ordinario del Ayuntamiento de San Sebastián, en el que, entre otras cuestiones, se somete a aprobación definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que limita la apertura de nuevos hoteles y pisos turísticos. EFE/Juan Herrero.

Jon Insausti Donostiako alkatea, ostegun honetako Udalaren ohiko Osoko Bilkuran. Argazkia: EFE

EITB

Donostiako Udalbatzak aho batez onartu du ostegun honetan hotel eta ekipamendu turistikoei mugak ezartzen dizkien plan orokorraren aldaketa. Gauzak horrela, aurrerantzean ez dira Donostian pisu turistikoen lizentzia gehiago emango.

Hotelen kasuan, berriz, hiria bitan banatu da; Gros, Antigua, Ondarreta eta Ibaetan, hau da, erdigunean, debekatuko da horrelakorik ezartzea, eta auzo horietan ezin izango da hotel gehiago eraiki, oro har. 

Aldiz, baldintzak gogortu diren arren, hiriko gainontzeko eremuetan eman ahalko dituzte lizentziak, etxebitzetarako zehaztutako guneetan salbu. 

Aho batez onartu dute araudia, baina, EH Bilduren ustez, berandu dator. Nekane Arzallus (EAJ) hirigintza zinegotziaren ustez, ordea, "hau da unea" eta koherentzia eskatu dio EH Bilduri, Errenterian ireki berri duten hotel bat aipatuz. 

Azpimarratu duenez, aldaketak "garrantzi handia" du, eta "bat dator jasangarritasun ereduarekin".

