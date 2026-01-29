VIVIENDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

San Sebastián prohíbe nuevas licencias a hoteles y pisos turísticos en barrios tensionados

Toda los grupos han dado este jueves el visto bueno de forma definitiva a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de uso de hospedaje, aunque para para EH Bildu y Podemos llega tarde.
GRAFCAV9214. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 29/01/2026.- El alcalde Jon Insausti (2i), preside el pleno ordinario del Ayuntamiento de San Sebastián, en el que, entre otras cuestiones, se somete a aprobación definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que limita la apertura de nuevos hoteles y pisos turísticos. EFE/Juan Herrero.

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, preside el pleno ordinario del Ayuntamiento de este jueves. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Donostiako Udalbatzak aho batez onartu du hotel eta ekipamendu turistikoei mugak ezartzen dizkien plan orokorraren aldaketa
author image

EITB

Última actualización

El pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este jueves por unanimidad la modificación del Plan de Ordenación Urbana que incluye la prohibición de nuevas licencias de alojamientos turísticos y hoteles en los barrios tensionados y en los suelos residenciales del resto de la ciudad. 

La nueva regulación divide la ciudad en dos zonas. En el área 1 -Centro, Parte Vieja, Gros, Antiguo e Ibaeta- considerada saturada, con diez plazas turísticas por cada 100 habitantes, no se autorizarán nuevas viviendas de uso turístico, habitaciones o nuevos usos de hospedaje en parcelas residenciales.

La norma establece excepciones puntuales como las referidas a edificios catalogados y protegidos que sí se podrían destinar a uso turístico, aunque las condiciones para ello "serán bastante complejas", según ha señalado el alcalde, Jon Insausti, al anunciar los cambios en el Plan de Ordenación Urbana el pasado 7 de enero. 

En el resto de la ciudad solo se podrán abrir hoteles en parcelas no residenciales.

Todos los grupos con representación en el Ayuntamiento han apoyado la norma, aunque para EH Bildu y Podemos ha llegado tarde. La portavoz del grupo del PNV, Nekane Arzalluz, ha remarcado que la modificación del Plan de Ordenación "es de gran trascendencia" y supone "regular la implantación de usos de hospedaje "de forma acorde con un modelo de turismo sostenible".

Asimismo, ha recordado que en Errenteria, gobernada por EH Bildu, acaba de abrir un nuevo hotel con el nombre de 'Holiday in SS'.

Ayuntamiento San Sebastián Vivienda Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mendoza: "Hay 5500 plazas y vamos a crear más; las condiciones laborales en las residencias de Gipuzkoa son lo mejor que hay en los alrededores"

La Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha asegurado en el programa de ETB1 Egun On Euskadi que la Diputación está colaborando para resolver el conflicto de las Residencias de Gipuzkoa. Además de señalar que hay que buscar un equilibrio, ha subrayado que su principal preocupación es que las personas mayores estén bien atendidos.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Otegi defiende a la exalcaldesa de Zaldibar, que "firmó un plan avalado por todos y cada uno de los técnicos"

El coordinador general de EH BIldu, Arnaldo Otegi, ha recalcado en Radio Euskadi que EH Bildu sigue siendo un movimiento con "cero casos de corrupción", y que el caso del vertedero de Zaldibar tampoco lo es. Ha asegurado que la exalcaldesa de la localidad Arantza Baigorri "no tenía ningún interés personal" sobre el Plan General de Ordenación Urbana en lo relacionado con las tierras del vertedero. 

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco Bingen Zupiria ha sido entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zupiria destaca "el trabajo conjunto entre Ertzaintza y Policías Municipales" como clave para estabilizar los delitos en 2025

Entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, el consejero vasco de Seguridad Bingen Zupiria ha asegurado que la estabilización del número de delitos en Euskadi durante 2025 se ha debido a la colaboración entre los cuerpos policiales, la celebración de un mayor número de juicios rápidos y el intercambio de información con la Policía Nacional. 
Cargar más
Publicidad
X