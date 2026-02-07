Las primeras pruebas de la OPE de la Ertzaintza comienzan con retraso al presentarse un 15 % más de aspirantes
A las 09:45 horas, con una hora y cuarto de retraso, han comenzado este sábado las primeras pruebas de la OPE de la 35º promoción de la Ertzaintza. 3188 personas, más del 85 % de las inscritas, se han presentado a estos exámenes lo que ha motivado el retraso, ya que no había suficientes sillas y mesas ni pruebas para todos los aspirantes.
Según ha explicado el Departamento de Seguridad en una nota, en OPEs anteriores se presentaban, de media, el 70 % de las personas inscritas, llegando en algún caso al 76 %. Este sábado se han presentado el 86 % de las personas inscritas. Este incremento, de en torno al 15 %, ha obligado a la Academia Vasca de Policía y Emergencias a habilitar más espacio y exámenes para todas ellas, y finalmente, todas las personas personadas han podido realizar el examen. Según precisan desde Seguridad, la cadena de custodia de los exámenes ha estado garantizada en todo momento.
El Departamento de Seguridad ha trasladado toda la información de lo sucedido a todos los sindicatos de la Ertzaintza. Además, se ha pedido una comparecencia en el Parlamento Vasco para dar cuenta de lo sucedido. El Departamento de Seguridad también quiere pedir disculpas a las y los aspirantes que se han presentado hoy al examen y agradecerles su "paciencia y buena disposición" mientras se resolvía la situación.
Estos primeros exámenes, de carácter psicotécnico y de personalidad, continuarán en los próximos meses con las pruebas físicas y la entrevista personal. De esta manera, las y los agentes comenzarían su formación en Arkaute en septiembre de este año y se incorporarían al servicio en prácticas en la Ertzaintza en la primavera de 2027.
Esta OPE, convocada a finales de noviembre, cuenta con 150 plazas para agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, que podrán ser ampliadas hasta las 473 plazas que no se lleguen a completar en la anterior convocatoria de la 6ª promoción conjunta de la Euskal Polizia.
Perfil de las y los aspirantes
La gran mayoría de los aspirantes han sido hombres (63 %) provinientes de Bizkaia (62,2 %) y de entre 18-30 años (74,1 %), según datos aportados por el Departamento de Seguridad. Las mujeres representan el 37 % de las personas aspirantes, y por territorios, tras el vizcaíno, Gipuzkoa (19,5 %) y Álava (12,4 %) aglutinan a las personas incritas de la CAV. El resto residen fuera de la Comunidad Autónoma Vasca o en el estado francés.
Un 24,2 % de los y las aspirantes tiene entre 31 y 38 años.
