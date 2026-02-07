LAN ESKAINTZA PUBLIKOA
Ertzaintzaren lan eskaintzaren lehen probak atzerapenarekin abiatu dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita

Aurreikusitakoa baino ordu eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako (hautagaien % 70 aurkeztu ohi da; gaurkoan % 85etik gora izan dira bertaratutakoak). Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei gertatutakoaren berri eman zaie. Legebiltzarrean agerraldia eskatu du Sailak azalpenak emateko.

BARAKALDO (BIKZAIA), 07/02/2026.- Aspirantes de la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza, antes de entrar a la primera prueba, este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla
Hautagaiak gaur BECen. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

09:45ean, ordubete eta laurdeneko atzerapenarekin, abiatu dira gaur BECen (Barakaldo) Ertzaintzaren 35. promozioaren Lan Eskaintza Publikoaren (LEP) lehenengo hautaprobak. 3.188 pertsona, izena emandakoen % 85etik gora, aurkeztu dira probetara, eta horrek eragin du atzerapena, ez baitzegoen denentzako nahikoa leku eta azterketa. 

Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, aurreko deialdietan inskribatutako pertsonen % 70 aurkeztu izan da batez beste, inoiz % 76 ere bai. Gaur, baina, izena emanda zuten pertsonen % 86 bertaratu dira, aurreikusitakoa baino % 16 gehiago. Igoera horri aurre egiteko, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak leku eta azterketa gehiago prestatu behar izan ditu, eta hautagai guztiek egin ahal izan dute azterketa. Segurtasun Sailaren arabera, azterketen babes katea bermatuta egon da denbora guztian. 

Segurtasun Sailak gertatutakoaren informazio guztia helarazi die Ertzaintzako sindikatuei eta agerraldia eskatu du Eusko Legebiltzarrean gertatutakoa azaltzeko. Gainera, Bingen Zupiriak zuzentzen duen Sailak barkamena eskatu die azterketara aurkeztu diren hautagaiei eta egoera konpondu bitartean izan duten "pazientzia eta jarrera ona" eskertu die. 

Gaurko azterketak test psikotekniko eta nortasun proba dira. Horiek gaindituta, proba fisikoak eta elkarrizketa pertsonala egingo dituzte hautagaiek. Hori horrela, agenteek irailean hasiko lukete prestakuntza Arkautin, eta 2027ko udaberrian hasiko lukete Ertzaintzako zerbitzua, praktiketan. 

Lan eskaintza honek Ertzaintzaren oinarrizko eskalako 150 agente plaza ditu, baina plaza kopurua handitu daiteke (473ra). 

BECen ikuspegi orokorra, gaurko lan eskaintza egiten zuten bitartean. EFE

Hautagaien profila

Segurtasun Sailak emandako datuen arabera, hautagaien gehiengoa gizonezkoa da (% 63), bizkaitarra (% 62,2) eta 18-30 urtekoa (% 74,1 ). Emakumezkoak hautagaien %37 dira, eta lurraldeka, Bizkaiaren ostetik, Gipuzkoak (% 19,5) eta Arabak ( %12,4) biltzen dituzte hautagai gehien. Gainerakoak EAEtik kanpo bizi dira edo Frantziako Estatuan.  

Aipatzekoa da hautagaien ia laurden bat 31 eta 38 urte bitartean dituztela. 

 

