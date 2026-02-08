Nuevo contrato
Talgo fabricará 20 nuevos trenes de alta velocidad para Arabia por 1332 millones

Se trata del primer gran contrato desde que el pasado mes de enero José Antonio Jainaga, fuera nombrado nuevo presidente de la compañía ferroviaria. Los 20 nuevos trenes se suman a los 35 que Talgo ya suministró en 2018.

Talgo EFE
Imagen de archivo de la factoría de Talgo. Foto: EFE
Talgo se ha adjudicado la fabricación y mantenimiento de 20 nuevos trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways (SAR), en la línea ferroviaria que conecta las ciudades de Meca, Medina y Yeda

Este nuevo pedido añadirá 1332 millones de euros a la cartera de Talgo. Se trata del primer gran contrato desde que el pasado mes de enero José Antonio Jainaga, fuera nombrado nuevo presidente de la compañía ferroviaria

Con este nuevo contrato, Talgo se encargará de mantener todos los trenes que compondrán la flota ampliada -las 35 unidades existentes y las 20 adicionales- hasta 2033, con la posibilidad de extender el contrato hasta el año 2038

Como parte del contrato para mantener los trenes, Talgo opera además dos instalaciones de mantenimiento en Arabia Saudí, en las que emplea a más de 270 personas.

La adquisición de estos 20 nuevos trenes se produce como parte de los planes del país para seguir expandiendo sus servicios de viajeros y dar respuesta a una demanda creciente. 

En este sentido, se ha ampliado el proyecto ‘Haramain High Speed Railway’. La línea ferroviaria Haramain tiene 450 kilómetros de longitud, con una velocidad máxima comercial de 300 km/h.

Esta nueva adjudicación se ha realizado por el Ministerio de Transportes-Logística y por el Ministerio de Finanzas del país, y a través del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) que se encarga de la Fase II del proyecto “Haramain High Speed Railway”, del que Talgo forma parte. 

Los nuevos trenes, se suman a los 35 que Talgo ya suministró en 2018 y tendrás características equivalentes.

