Talgok 1.332 milioi euroko kontratua lortu du Arabian, abiadura handiko 20 tren egiteko
Jose Antonio Jainaga urtarrilean tren-konpainia horretako presidente izendatu zutenetik sinatutako lehen kontratu handia da. 20 tren horiek Talgok 2018an hornitu zituen 35 trenei gehitu behar zaizkie.
Talgok kontratu berria sintatu du Saudi Arabia Railways (SAR) konpainiarekin, abiadura handiko 20 tren gehiago egiteko. Tren horiek Meka, Medina eta Jidda hiriak lotzen dituen sarerako egingo ditu.
Kontratu honek 1.332 milioi euroko balioa du. Jose Antonio Jainaga urtarrilean tren-konpainia horretako presidente izendatu zutenetik sinatutako lehen kontratu handia da.
Kontratu berri horrekin, Talgok flota osatzen duten tren guztiak (aurretik eginda dauden 35 unitateak eta 20 berriak) mantenduko ditu. 2033ra arteko iraupena du kontratuak, eta 2038ra arte luzatzeko aukera dago.
Talgok, gainera, trenak mantentzeko bi instalazio ditu Saudi Arabian, eta 270 pertsona baino gehiago ditu lanean, trenak mantentzeko kontratuaren parte gisa.
Bidaiarien zerbitzuak hedatzen jarraitzeko eta gero eta eskaera handiagoari erantzuteko asmoz erosi ditu herrialde horrek 20 tren berriak.
Ildo horretatik, "Haramain High Speed Railway" proiektua handitu da. Haramain trenbide sareak 450 kilometroko luzera du, eta gehienez 300 km/h-ko abiadura komertziala.
Esleipen berria Saudi Arabiako Garraio eta Logistika Ministerioak eta Finantza Ministerioak lortu dute, Meka Medina Abiadura Handiko Espainiako Partzuergoaren (CEAVMM) bitartez. Partzuergoa "Haramain High Speed Railway" proiektuaren II. faseaz arduratzen da, eta Talgo proiektu horren parte da.
20 tren horiek Talgok 2018an hornitu zituen 35 trenei gehitu behar zaizkie, eta antzeko ezaugarriak izango dituzte tren guztiek.
