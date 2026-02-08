Kontratu berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Talgok 1.332 milioi euroko kontratua lortu du Arabian, abiadura handiko 20 tren egiteko

Jose Antonio Jainaga urtarrilean tren-konpainia horretako presidente izendatu zutenetik sinatutako lehen kontratu handia da. 20 tren horiek Talgok 2018an hornitu zituen 35 trenei gehitu behar zaizkie.

Talgo EFE
Talgoren lantegiaren artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Talgok kontratu berria sintatu du Saudi Arabia Railways (SAR) konpainiarekin, abiadura handiko 20 tren gehiago egiteko. Tren horiek Meka, Medina eta Jidda hiriak lotzen dituen sarerako egingo ditu.

Kontratu honek 1.332 milioi euroko balioa du. Jose Antonio Jainaga urtarrilean tren-konpainia horretako presidente izendatu zutenetik sinatutako lehen kontratu handia da.

Kontratu berri horrekin, Talgok flota osatzen duten tren guztiak (aurretik eginda dauden 35 unitateak eta 20 berriak) mantenduko ditu. 2033ra arteko iraupena du kontratuak, eta 2038ra arte luzatzeko aukera dago.

Talgok, gainera, trenak mantentzeko bi instalazio ditu Saudi Arabian, eta 270 pertsona baino gehiago ditu lanean, trenak mantentzeko kontratuaren parte gisa.

Bidaiarien zerbitzuak hedatzen jarraitzeko eta gero eta eskaera handiagoari erantzuteko asmoz erosi ditu herrialde horrek 20 tren berriak.

Ildo horretatik, "Haramain High Speed Railway" proiektua handitu da. Haramain trenbide sareak 450 kilometroko luzera du, eta gehienez 300 km/h-ko abiadura komertziala.

Esleipen berria Saudi Arabiako Garraio eta Logistika Ministerioak eta Finantza Ministerioak lortu dute, Meka Medina Abiadura Handiko Espainiako Partzuergoaren (CEAVMM) bitartez. Partzuergoa "Haramain High Speed Railway" proiektuaren II. faseaz arduratzen da, eta Talgo proiektu horren parte da.

20 tren horiek Talgok 2018an hornitu zituen 35 trenei gehitu behar zaizkie, eta antzeko ezaugarriak izango dituzte tren guztiek.

Abidadura Handiko Trena Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

BARAKALDO (BIKZAIA), 07/02/2026.- Aspirantes de la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza, antes de entrar a la primera prueba, este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ertzaintzaren lan eskaintzarako lehen probak atzerapenarekin hasi dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita

Aurreikusitakoa baino ordubete eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako; izan ere, hautagaien % 70 aurkeztu ohi dira, eta % 85etik gora bertaratu dira gaurkoan. Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei eman diete jada gertatutakoaren berri, baina Legebiltzarrean agerraldia eskatu du azalpenak emateko.

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, con cargos y representantes de su partido.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elkarrekin Podemosek zuzenketak aurkeztuko dizkio turismo-zergari "progresiboa eta udalerrien errealitatera egokitua" izan dadin

Miren Echeveste Elkarrekin Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan duenez, bere taldeak "jarrera ireki, arduratsu eta eraikitzailearekin" egingo dio aurre zerga honen negoziazioari, "aurreproiektua indartzeko eta herri eta hirietako bizitzarekin bateragarria den turismo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X