Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril desde mañana
Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario (CC. OO., UGT y el de maquinistas Semaf) han decidido desconvocar la huelga a partir de mañana, después de que el primer día de paro se haya desarrollado sin grandes incidentes y en un contexto de negociaciones abiertas con el Ministerio de Transportes para buscar una salida al conflicto.
La convocatoria, que afectaba a más de 34 000 trabajadores de empresas públicas y privadas, queda así en suspenso a la espera de nuevos avances en el diálogo.
