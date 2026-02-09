CONFLICTO LABORAL

Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril desde mañana

La decisión llega tras una jornada inicial marcada por la incertidumbre, reuniones con el Ministerio de Transportes y un seguimiento dispar entre las distintas operadoras.
Huelga en Renfe estación de Abando Bilbao trenak
Euskaraz irakurri: Sindikatu nagusiek bertan behera utzi dute biharko deitutako tren greba
Agencias | EITB

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario (CC. OO., UGT y el de maquinistas Semaf) han decidido desconvocar la huelga a partir de mañana, después de que el primer día de paro se haya desarrollado sin grandes incidentes y en un contexto de negociaciones abiertas con el Ministerio de Transportes para buscar una salida al conflicto. 

La convocatoria, que afectaba a más de 34 000 trabajadores de empresas públicas y privadas, queda así en suspenso a la espera de nuevos avances en el diálogo.

 

