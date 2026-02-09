El primer día de huelga de maquinistas en el Estado ha arrancado a medianoche sin grandes incidentes y con un baile de cifras absoluto en torno al seguimiento. La jornada se ha iniciado pendiente de las reuniones que está manteniendo el Ministerio de Transportes para dar una salida al conflicto.

La convocatoria afecta a más de 34.000 trabajadores entre empresas públicas y privadas del sector. Están llamadas a secundar la huelga 13.000 personas en Adif; 15.000 en Renfe; 450 en Iryo; 400 en Ouigo; 1.500 en Serveo y cerca de 4.000 en Logirail, además de personal de otras operadoras y empresas auxiliares.

Baile de cifras

El sindicato de maquinistas ferroviarios SEMAF ha cifrado este lunes en el 100 % el seguimiento de la huelga ferroviaria que se inició la pasada medianoche y que está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero.

Mientras, Renfe ha cifrado en un 11,6 % el porcentaje de la plantilla que está secundando la huelga en el turno de mañana en toda su operativa, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres.

Fuentes de la empresa pública añaden que el seguimiento acumulado entre el turno de noche y de mañana asciende al 11,2 % en esta huelga convocada por SEMAF, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical y Alferro, que también afecta al resto de los operadores y a todo el sector en su conjunto.

Por ahora, la huelga está provocando que el servicio ferroviario esté registrando algunas cancelaciones y retrasos esta mañana del lunes.