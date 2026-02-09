Conflicto laboral
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Sindicato de Maquinistas cifra en el 100 % el seguimiento en el inicio de la huelga

La jornada de protesta está generando algunas cancelaciones y retrasos. Renfe sitúa por debajo del 12% el porcentaje de la plantilla que está secundando la huelga.

Renfeko makinisten greba
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Makinisten Sindikatuak % 100ean zenbatu du jarraipena grebaren lehen egunean
author image

EITB

Última actualización

El primer día de huelga de maquinistas en el Estado ha arrancado a medianoche sin grandes incidentes y con un baile de cifras absoluto en torno al seguimiento. La jornada se ha iniciado pendiente de las reuniones que está manteniendo el Ministerio de Transportes para dar una salida al conflicto.

La convocatoria afecta a más de 34.000 trabajadores entre empresas públicas y privadas del sector. Están llamadas a secundar la huelga 13.000 personas en Adif; 15.000 en Renfe; 450 en Iryo; 400 en Ouigo; 1.500 en Serveo y cerca de 4.000 en Logirail, además de personal de otras operadoras y empresas auxiliares.

Baile de cifras

El sindicato de maquinistas ferroviarios SEMAF ha cifrado este lunes en el 100 % el seguimiento de la huelga ferroviaria que se inició la pasada medianoche y que está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero.

Mientras, Renfe ha cifrado en un 11,6 % el porcentaje de la plantilla que está secundando la huelga en el turno de mañana en toda su operativa, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres.

Fuentes de la empresa pública añaden que el seguimiento acumulado entre el turno de noche y de mañana asciende al 11,2 % en esta huelga convocada por SEMAF, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical y Alferro, que también afecta al resto de los operadores y a todo el sector en su conjunto.

Por ahora, la huelga está provocando que el servicio ferroviario esté registrando algunas cancelaciones y retrasos esta mañana del lunes. 

Huelga de maquinistas esta semana tras la crisis ferroviaria
Sociedad Política Economía

Te puede interesar

Tubos Reunidos
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tubos Reunidos cierra provisionalmente el ejercicio 2025 con pérdidas de 71,3 millones de euros

La cifra de negocio aumentó un 13 %, pero el menor precio medio de venta ha provocado el aumento de la deuda de la compañía hasta los 263,2 millones de euros. A través de una nota, la empresa con plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) ha indicado que tiene pendiente incluir el importe correspondiente al deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en EE. UU.
Cargar más
Publicidad
X