Makinisten grebaren jarraipena % 100ekoa izaten ari da, sindikatu profesionalaren arabera
Zenbait zerbitzu bertan behera geratu dira eta atzerapenak ere izan dira. Renfek dioenaren arabera, % 12ra ez da heldu greba egiten ari diren langileen kopurua.
Makinisten grebaren lehen eguna bart gauerdian hasi da, gorabehera handirik gabe eta segimenduaren inguruko datu kontrajarriekin. Estatu mailan izaten ari den greba honen lehen egunak jomugan dauka Garraio Ministeriok gaur izango duen bilera, lan-gatazkari irtenbidea ematea izango baitu helburu.
Deialdiak 34.000 langileri baino gehiagori eragiten die, sektoreko enpresa publiko eta pribatuen artean. Horrela, 13.000 langile daude deituta grebara Adifen, 15.000 Renfen, 450 Iryon, 400 Ouigon, 1.500 Serveon eta 4.000 Logirailen.
Zenbaki kontrajarriak
SEMAF tren-makinisten sindikatuak astelehen honetan adierazi duenez, grebaren jarraipena % 100ekoa izan da.
Renfek, aldiz, adierazi du langileen % 11,6k greba egin duela goizeko txandan, bidaiari- eta merkantzia-zerbitzu guztiak barne, baita tailerretako gainerako jarduerak ere.
Enpresa publikoko iturriek gaineratu dutenez, gaueko txandaren eta goizekoaren artean metatutako jarraipena % 11,2koa da. Otsailaren 11ra arte luzatuko da greba, eta Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical eta Alferrok jardunaldi hauek jarraitzera deitu dute.
Oraingoz, grebaren ondorioz, zenbait zerbitzu bertan behera geratu dira eta atzerapenak ere izan dira.
Basurkok etorkizuneko proiektu industrial baten alde egin du Tubos Reunidosentzat, enpleguan ahalik eta eragin txikiena izango duena
Bizkaiko Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak alde guztien arteko elkarrizketaren garrantzia azpimarratu du, enpresak bizi duen egoera "konplexua" dela eta.
Tubos Reunidosek Amurrioko eta Trapagaraneko lantegietako 301 langile kaleratzea proposatu du
Enpresak bideragarritasun-plan bat aurkeztu dio enpresa-batzordeari, tartean Amurrioko altzairugintzaren jarduera etetea, langileen irteerak eta zorra berregituratzea barne, industria-proiektuaren jarraipena bermatzeko.
Sindikatuek nabarmendu dute Tubos Reunidos Amurrioko grebaren lehen txanden jarraipena "erabatekoa" izan dela
Langileek elkarretaratzea egin dute berriro, goizeko zazpietatik aurrera, Arabako lantegiaren inguruan, eta bertan jarraituko dute langileen ordezkarien eta enpresaren artean aurreikusitako bilerak amaitu arte. Enplegu-erregulazioko espedienteak zenbat langileri eragingo dien jakinaraziko dute orduan.
Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerekin itxi du 2025eko ekitaldia, behin betiko emaitzen zain
Negozio-zifrak % 13 egin zuen gora, baina batez besteko salmenta-prezio txikiaren ondorioz, konpainiaren zorra 263,2 milioi eurora igo da. Amurrion (Araba) eta Trapagaranen (Bizkaia) lantegiak dituen enpresak ohar baten bidez adierazi duenez, AEBko jardueraren beherakadak eragindako kaltea zenbatzea falta zaie.
Makinistek greba abiatu dute, tren zerbitzuaren krisiaren ostean
Jaurlaritzak % 50eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu puntako orduetan, eta % 25ekoak gainerako orduetan, Bilboko eta Donostiako aldirietako bost lineetan, trenbide sektoreko sindikatuek otsailaren 9an, 10ean eta 11n deitutako hiru greba egunetarako.
Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek 24 orduko lanuztea hasi dute, enplegu-erregulazio prozesuari aurre egiteko
Igandeko 22:00etan hasi da lanuztea. Astelehen honetan bilduko da zuzendaritza Amurrioko zein Trapagarango lantegietako ordezkaritza sindikalarekin, eta enplegu-erregulazioko txostenaren berri emango die. UGT beldur da kaleratzeak 130 baino gehiago izango ote diren.
Talgok 1.332 milioi euroko kontratua lortu du Saudi Arabian, abiadura handiko 20 tren egiteko
Jose Antonio Jainaga urtarrilean tren-konpainia horretako presidente izendatu zutenetik sinatutako lehen kontratu handia da. 20 tren horiek Talgok 2018an hornitu zituen 35 trenei gehitu behar zaizkie.
Ertzaintzaren lan eskaintzarako lehen probak atzerapenarekin hasi dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita
Aurreikusitakoa baino ordubete eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako; izan ere, hautagaien % 70 aurkeztu ohi dira, eta % 85etik gora bertaratu dira gaurkoan. Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei eman diete jada gertatutakoaren berri, baina Legebiltzarrean agerraldia eskatu du azalpenak emateko.
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte datorren asteko trenbideen sektoreko grebari begira
Trenbideko sindikatu nagusiek (CCOO, UGT eta makinisten Semaf) datorren asterako deitutako grebari eutsiko diote, otsailaren 9tik 11ra.