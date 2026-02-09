Lan-gatazka
Makinisten grebaren jarraipena % 100ekoa izaten ari da, sindikatu profesionalaren arabera

Zenbait zerbitzu bertan behera geratu dira eta atzerapenak ere izan dira. Renfek dioenaren arabera, % 12ra ez da heldu greba egiten ari diren langileen kopurua.

Renfeko makinisten greba
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Makinisten grebaren lehen eguna bart gauerdian hasi da, gorabehera handirik gabe eta segimenduaren inguruko datu kontrajarriekin. Estatu mailan izaten ari den greba honen lehen egunak jomugan dauka Garraio Ministeriok gaur izango duen bilera, lan-gatazkari irtenbidea ematea izango baitu helburu.

Deialdiak 34.000 langileri baino gehiagori eragiten die, sektoreko enpresa publiko eta pribatuen artean. Horrela, 13.000 langile daude deituta grebara Adifen, 15.000 Renfen, 450 Iryon, 400 Ouigon, 1.500 Serveon eta 4.000 Logirailen. 

Zenbaki kontrajarriak

SEMAF tren-makinisten sindikatuak astelehen honetan adierazi duenez, grebaren jarraipena % 100ekoa izan da.

Renfek, aldiz, adierazi du langileen % 11,6k greba egin duela goizeko txandan, bidaiari- eta merkantzia-zerbitzu guztiak barne, baita tailerretako gainerako jarduerak ere.

Enpresa publikoko iturriek gaineratu dutenez, gaueko txandaren eta goizekoaren artean metatutako jarraipena % 11,2koa da. Otsailaren 11ra arte luzatuko da greba, eta Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical eta Alferrok jardunaldi hauek jarraitzera deitu dute.

Oraingoz, grebaren ondorioz, zenbait zerbitzu bertan behera geratu dira eta atzerapenak ere izan dira. 

Makinisten greba aste honetan trenbide krisiaren ostean
Gizartea Politika Ekonomia

