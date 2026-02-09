LAN-GATAZKA

Sindikatu nagusiek bertan behera utzi dute biharko deitutako tren greba

Deialdiak enpresa publiko eta pribatuetako 34.000 langileri eragiten zien, eta bertan behera geratu da, elkarrizketan zer aurrerapauso emango den zain.

Huelga en Renfe estación de Abando Bilbao trenak
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Trenen sektorean gehiengoa duten sindikatuek greba bertan behera uztea erabaki dute, bihartik aurrera, lehen lanuzte eguna istilu handirik gabe eta Garraio Ministerioarekin irtenbide bat bilatzeko negoziazioen ostean. 

Deialdiak enpresa publiko eta pribatuetako 34.000 langileri eragiten zien, eta bertan behera geratu da, elkarrizketan zer aurrerapauso emango den zain.

Renfe Ekonomia

