El comité de Tubos Reunidos de Amurrio descarta una huelga indefinida y acuerda un calendario de movilizaciones

El comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos de Amurrio ha acordado este martes la convocatoria de cinco jornadas de paro de 24 horas, coincidiendo con las fechas de las reuniones previstas con la dirección, y de 4 horas para varios días de febrero y marzo, en respuesta al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa en esta fábrica y en la de Trapagaran (Bizkaia), que plantea 301 despidos.

Así lo ha confirmado el presidente del comité de la fábrica de Amurrio, Andrés García, después de la asamblea que los representantes de los trabajadores han mantenido con la plantilla en la planta alavesa.

Encima de la mesa y del debate entre la plantilla ha estado la posibilidad de convocar una huelga indefinida como han planteado los sindicatos ELA y ESK, aunque esta asamblea era solo informativa, por lo que no se ha votado ninguna propuesta en este sentido.

García ha explicado que la hoja de ruta trazada por el comité a partir de ahora es la convocatoria de varias jornadas de paro. Ayer lunes ya secundaron una huelga de 24 horas que repetirán este viernes, día en el que los representantes sindicales se reunirán en Vitoria con el Gobierno Vasco y la Diputación de Álava.

El calendario de movilizaciones incluye también paros de 24 horas los días 17, 23 y 26 de febrero y el 4 y el 9 de marzo, jornadas en las que están previstas reuniones con la dirección, ha confirmado el presidente del comité.