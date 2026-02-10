ERE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El comité de Tubos Reunidos de Amurrio descarta una huelga indefinida y acuerda un calendario de movilizaciones

La plantilla se ha reunido este martes para decidir cómo actuar frente a los 301 despidos anunciados por la empresa.
MURRIO (ÁLAVA), 09/02/2026.- Piquetes de trabajadores concentrados en el acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en la localidad alavesa de Murrio, este lunes, tras el inicio anoche de una huelga convocada a la espera de conocer el número de afectados por el ERE. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeak greba mugagabea baztertu eta mobilizazioen egutegia adostu du
author image

EITB

Última actualización

El comité de empresa de la planta de Tubos Reunidos de Amurrio ha acordado este martes la convocatoria de cinco jornadas de paro de 24 horas, coincidiendo con las fechas de las reuniones previstas con la dirección, y de 4 horas para varios días de febrero y marzo, en respuesta al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa en esta fábrica y en la de Trapagaran (Bizkaia), que plantea 301 despidos.

Así lo ha confirmado el presidente del comité de la fábrica de Amurrio, Andrés García, después de la asamblea que los representantes de los trabajadores han mantenido con la plantilla en la planta alavesa.

Encima de la mesa y del debate entre la plantilla ha estado la posibilidad de convocar una huelga indefinida como han planteado los sindicatos ELA y ESK, aunque esta asamblea era solo informativa, por lo que no se ha votado ninguna propuesta en este sentido.

García ha explicado que la hoja de ruta trazada por el comité a partir de ahora es la convocatoria de varias jornadas de paro. Ayer lunes ya secundaron una huelga de 24 horas que repetirán este viernes, día en el que los representantes sindicales se reunirán en Vitoria con el Gobierno Vasco y la Diputación de Álava.

El calendario de movilizaciones incluye también paros de 24 horas los días 17, 23 y 26 de febrero y el 4 y el 9 de marzo, jornadas en las que están previstas reuniones con la dirección, ha confirmado el presidente del comité.

Amurrio Araba-Álava Industria Economía

Te puede interesar

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari Pradales pide a todos los agentes "remar en la misma dirección" para ayudar a Tubos Reunidos

Tras calificar a Tubos Reunidos de empresa de "referencia" en un sector clave como es la descarbonización de la economía y la transición energética, el lehendakari Imanol Pradales ha subrayado que se necesita "seguir contando con una empresa así en el futuro".  "Todos debemos subirnos al mismo bote: Dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones", ha añadido.
Guillermo Buces
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cebek cree que una huelga indefinida "no es la solución" y sería "la puntilla" para Tubos Reunidos

Guillermo Buces, presidente de Cebek, ha recordado que desde la patronal vizcaína ya advirtieron de que esta empresa tiene "una parte muy alta de su producción enfocada al mercado americano, alrededor de un 45 % o un 50 %" y que "si ese mercado, por la implantación de un arancel del 50 %, de repente te desaparece, tienes un problema muy serio que pone en solfa tu propia viabilidad".
Cargar más
Publicidad
X