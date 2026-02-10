EEE
Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeak greba mugagabea baztertu eta mobilizazioen egutegi bat adostu du

Langileek bilera egin dute astearte honetan, enpresak iragarritako 301 kaleratzeei aurre nola egin erabakitzeko.

MURRIO (ÁLAVA), 09/02/2026.- Piquetes de trabajadores concentrados en el acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en la localidad alavesa de Murrio, este lunes, tras el inicio anoche de una huelga convocada a la espera de conocer el número de afectados por el ERE. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Artxiboko irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Amurrioko Tubos Reunidoseko enpresa-batzordeak uko egin dio greba mugagabea egiteari, eta enpresak Arabako lantegi honetan eta Bizkaiko Trapagarango fabrikan iragarritako 301 kaleratzeen aurkako mobilizazio-egutegia onartu du.

Batzordeak arratsaldean egin duen bileran hartu du erabakia, Tubos Reunidosek bideragarritasun-plan bat aurkeztu eta gero. Plan horretan, Arabako lantegiko 274 langileri eragiten dien enplegu-erregulazio espediente bat jasotzen da, altzairutegiko jarduera etengo duena.

Aurreratu dutenez, langileek uko egin diote greba mugagabea egiteari, ELA eta ESK sindikatuek proposatu bezala, eta hemendik martxoaren 9ra 15 mobilizazio egitea adostu dute.

