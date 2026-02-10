LAB convoca huelga en los comedores de las escuelas públicas de la CAV los días 24, 25 y 26 de febrero
LAB ha convocado una huelga en los comedores de las escuelas públicas de la CAV para los días 24, 25 y 26 de febrero. El sindicato exige, por un lado, que las empresas retomen la negociación colectiva y abonen las cantidades adeudadas a las y los trabajadores, y, por otro, que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco se siente a negociar de manera real y efectiva.
Según LAB, el conflicto se arrastra desde hace tiempo y se ha agravado por el bloqueo del convenio colectivo y la no aplicación de las subidas salariales ya acordadas, así como por la ausencia total de avances en cuestiones clave como los ratios, las funciones y las jornadas laborales, aspectos que inciden directamente en el día a día del personal y en el funcionamiento de los comedores escolares.
El sindicato señala que esta falta de avances responde a la escasa voluntad negociadora tanto de las empresas como del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que tiene competencias directas en esta materia. Por ello, reclama a la patronal que se siente a negociar de forma inmediata y cumpla con lo establecido en el convenio, y al Gobierno Vasco que asuma su responsabilidad y modifique una normativa que considera alejada de la realidad actual de los centros educativos.
LAB subraya que la decisión de convocar la huelga responde a las demandas expresadas por las propias trabajadoras en asambleas y visitas a los centros, y advierte de que el conflicto no solo afecta a las condiciones laborales del personal, sino también a la calidad del servicio que recibe el alumnado. En este sentido, hace un llamamiento a toda la comunidad educativa para que se sume a las movilizaciones y exige un cambio normativo que garantice un servicio público de calidad.
