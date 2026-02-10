HUELGA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

LAB convoca huelga en los comedores de las escuelas públicas de la CAV los días 24, 25 y 26 de febrero

La central sindical denuncia el bloqueo del convenio, el impago de subidas salariales ya pactadas y la falta de avances en ratios, funciones y jornadas laborales, una situación que considera insostenible y que afecta directamente a la calidad del servicio.
<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2009/11/20/203734/203734_jantokiak_thumbnail.jpg"/><br/><strong>Jantokia comedor</strong>
Comedor escolar. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: LABek greba deitu du otsailaren 24, 25 eta 26an EAEko eskola publikoetako jantokietan
author image

EITB

Última actualización

LAB ha convocado una huelga en los comedores de las escuelas públicas de la CAV para los días 24, 25 y 26 de febrero. El sindicato exige, por un lado, que las empresas retomen la negociación colectiva y abonen las cantidades adeudadas a las y los trabajadores, y, por otro, que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco se siente a negociar de manera real y efectiva.

Según LAB, el conflicto se arrastra desde hace tiempo y se ha agravado por el bloqueo del convenio colectivo y la no aplicación de las subidas salariales ya acordadas, así como por la ausencia total de avances en cuestiones clave como los ratios, las funciones y las jornadas laborales, aspectos que inciden directamente en el día a día del personal y en el funcionamiento de los comedores escolares.

El sindicato señala que esta falta de avances responde a la escasa voluntad negociadora tanto de las empresas como del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que tiene competencias directas en esta materia. Por ello, reclama a la patronal que se siente a negociar de forma inmediata y cumpla con lo establecido en el convenio, y al Gobierno Vasco que asuma su responsabilidad y modifique una normativa que considera alejada de la realidad actual de los centros educativos.

LAB subraya que la decisión de convocar la huelga responde a las demandas expresadas por las propias trabajadoras en asambleas y visitas a los centros, y advierte de que el conflicto no solo afecta a las condiciones laborales del personal, sino también a la calidad del servicio que recibe el alumnado. En este sentido, hace un llamamiento a toda la comunidad educativa para que se sume a las movilizaciones y exige un cambio normativo que garantice un servicio público de calidad.

Escuela Pública Vasca Huelgas Economía

Te puede interesar

Guillermo Buces
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cebek cree que una huelga indefinida "no es la solución" y sería "la puntilla" para Tubos Reunidos

Guillermo Buces, presidente de Cebek, ha recordado que desde la patronal vizcaína ya advirtieron de que esta empresa tiene "una parte muy alta de su producción enfocada al mercado americano, alrededor de un 45 % o un 50 %" y que "si ese mercado, por la implantación de un arancel del 50 %, de repente te desaparece, tienes un problema muy serio que pone en solfa tu propia viabilidad".
Cargar más
Publicidad
X