LABek greba deitu du EAEko eskola publikoetako jantokietan otsailaren 24, 25 eta 26an

Sindikatuak salatu duenez, hitzarmena blokeatuta dago, dagoeneko itundutako soldata-igoerak ez dira ordaindu, eta ratioetan, funtzioetan eta lanaldietan ez da aurrerapausorik eman. Egoera hori jasanezina da sindikatuaren arabera, eta zerbitzuaren kalitateari zuzenean eragiten dio.

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2009/11/20/203734/203734_jantokiak_thumbnail.jpg"/><br/><strong>Jantokia comedor</strong>
Eskola-jangela. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

LABek greba deitu du otsailaren 24, 25 eta 26rako EAEko eskola publikoetako jantokietan. Sindikatuak eskatzen du, alde batetik, enpresek negoziazio kolektiboari berriro ekiteko eta langileei zor zaizkien atzerapenak ordaintzeko, eta, bestetik, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eskatzen diote eraginkortasunez negoziatzeko.

LABen arabera, gatazka aspalditik dator eta larriagotu egin da hitzarmen kolektiboa blokeatu delako eta jada adostutako soldata-igoerak aplikatu ez direlako, baita ratioetan, funtzioetan eta lanaldietan inolako aurrerapenik egin ez delako ere. Alderdi horiek zuzenean eragiten dute langileen egunerokoan eta eskola-jantokien funtzionamenduan.

Sindikatuak adierazi du aipatutako guztia enpresek eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak negoziatzeko duten borondate eskasaren ondorio dela, gai horretan zuzeneko eskumenak baititu. Horregatik, patronalari eskatzen dio berehala negoziatzeko eseri dadila eta hitzarmenean ezarritakoa bete dezala, eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio erantzukizuna bere gain har dezala eta ikastetxeen araudia alda dezala, egungo errealitatetik urrun baitago.

LABek azpimarratu du grebara deitzeko erabakia langileek eurek batzarretan eta ikastetxeetara egindako bisitetan egindako eskariei erantzuten diela, eta gatazkak langileen lan-baldintzei ez ezik, ikasleek jasotzen duten zerbitzuaren kalitateari ere eragiten diola ohartarazi du. Ildo horretatik, mobilizazioekin bat egiteko deia egin dio hezkuntza-komunitate osoari, eta kalitatezko zerbitzu publikoa bermatuko duen araudia aldatzea eskatu du.

Euskal eskola publikoa Grebak Ekonomia

