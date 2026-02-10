CONFLICTO LABORAL
Los sindicatos minoritarios continúan con la huelga del ferrocarril y se mantienen los servicios mínimos

CGT, SF-Intersindical y Alferro mantienen la huelga hasta el miércoles, pese al acuerdo firmado ayer entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios Semaf, CC. OO. y UGT.
BILBAO, 09/02/2026.- Varios trenes permanecen parados en la estación de Abando de Bilbao este lunes, jornada en que la huelga convocada por los sindicatos de Renfe y de Adif para reclamar una mayor inversión en la red española tras los accidentes registrados en Córdoba y Cataluña, ha afectado a casi la mitad de los servicios en Euskadi a primera hora de la mañana. EFE/ Miguel Toña
Foto: EFE
Los sindicatos CGT, SF-Intersindical y Alferro mantienen la huelga del ferrocarril convocada hasta el miércoles en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo al considerar que el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Transportes y los tres principales sindicatos del sector ferroviario —CC. OO ., UGT y Semaf— son "insuficientes".

Según el acuerdo firmado entre los sindicatos mayoritarios del ferrocarril y el Ministerio de Transportes, una de las medidas es incrementar las plantillas de Adif y Renfe en hasta 3600 plazas adicionales. También incluye un plan de choque con un fuerte refuerzo de inversión en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2026 y 2030 y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), entre otras medidas.

CGT, SF-Intersindical y Alferro no han participado en las negociaciones y no han desconvocado la huelga, por lo que la misma sigue adelante, aunque ahora con menos apoyo.

Por ello, se mantienen los servicios mínimos establecidos para hoy, martes, y mañana, miércoles. 

Así las cosas, Renfe recomienda consultar los horarios a través de su página web o en su canal de WhatsApp.

