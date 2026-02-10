LAN GATAZKA

Trenbideen sektorean gutxiengoa duten sindikatuek grebari eutsi diote eta gutxieneko zerbitzuak mantentzen dira

CGT, SF-Intersindical eta Alferro sindikatuek asteazkenera arte eutsi diote grebari. Semaf, CCOO eta UGT sindikatu nagusiek, bere aldetik, greba deialdia bertan behera utzi dute Garraio Ministerioarekin segurtasunean inbertsio handiak egiteko akordioa sinatu ondoren. 

BILBAO, 09/02/2026.- Varios trenes permanecen parados en la estación de Abando de Bilbao este lunes, jornada en que la huelga convocada por los sindicatos de Renfe y de Adif para reclamar una mayor inversión en la red española tras los accidentes registrados en Córdoba y Cataluña, ha afectado a casi la mitad de los servicios en Euskadi a primera hora de la mañana. EFE/ Miguel Toña
Argazkia: EFE
Trenbideen sektorean deitutako grebak gorabeherak eragiten jarraitzen du. Greba deialdia bertan behera utzi dute Semaf, CCOO eta UGT sindikatu nagusiek, Garraio Ministerioarekin akordioa sinatu ondoren. Gutxiengoa duten sindikatuek (CGT-SF-Intersindical eta Alferro), ordea, eutsi egiten diote lanuzteari, akordioa nahikoa ez dela iritzita. 

Garraio Ministerioak eta sindikatu nagusiek sinatutako akordioaren arabera, segurtasunean inbertsioa handiak egingo dituzte. Guztira, 30 neurri adostu dituzte, tartean, mantenu lanetarako aurrekontua 1.000 miloi eurotan handitzea 2030erako, edota Adif eta Renfen 3.600 langile kontratatzea.

