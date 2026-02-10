Sindicatos denuncian un "récord" de 84 muertes laborales en Hego Euskal Herria en 2025
Un total de 84 trabajadores han muerto en accidente laboral este pasado 2025 en Hego Euskal Herria, lo que supone un "récord" y eleva a 696 las muertes en la última década, según han denunciado los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde e Hiru.
Está mañana han comparecido en Bilbao representantes de estos sindicatos en una rueda de prensa para presentar su informe anual sobre la siniestralidad laboral.
En el acto, Inko Iriarte, responsable de salud laboral de LAB, y otras figuras han denunciado la alta cifra registrada así como la "falta de transparencia" de Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.
Mientras que los sindicatos han registrado 80 muertes entre la CAV y Navarra, Osalan (hasta noviembre) ha contabilizado 42, debido a la diferencia en los criterios.
El registro del Gobierno Vasco no incluye principalmente muertes de transportistas, muertes no traumáticas, o las producidas 'in itinere', según los sindicatos.
Además, los datos oficiales (hasta noviembre) enumeran 95 251 accidentes de trabajo.
En respuesta, los sindicatos denuncian el no reconocimiento de su origen laboral así como el no registro de muchos accidentes, y califican el absentismo laboral como "bulo".
Asimismo, condenan la falta de prevención y riesgos laborales que, según ellos, genera la patronal. De este modo, apuntan como en un informe publicado por el Gobierno de Navarra se indica que en el 80 % de las empresas no se integra la prevención.
Te puede interesar
ELA acusa al Gobierno de Navarra de guardar "silencio" ante los incumplimientos de Volkswagen
Según el sindicato, la Inspección de Trabajo detectó 146 contratos eventuales en fraude de ley en Volkswagen Navarra y ha obligado a la empresa a hacer 93 contratos indefinidos, algo que de momento no se ha cumplido.
El comité de Tubos Reunidos de Amurrio descarta una huelga indefinida y acuerda un calendario de movilizaciones
La plantilla se ha reunido este martes para decidir cómo actuar frente a los 301 despidos anunciados por la empresa.
El 59 % de los aspirantes a ertzaina aprueban el psicotécnico, tras el cambio en la baremación
El consejero Zupiria ha insistido que el porcentaje sigue siendo menor que en anteriores convocatorias. Asimismo, ha pedido disculpas por el retraso en el inicio de las pruebas del pasado sábado y ha asegurado que el proceso cumplió con “todas las garantías de seguridad”.
El lehendakari Pradales pide a todos los agentes "remar en la misma dirección" para ayudar a Tubos Reunidos
Tras calificar a Tubos Reunidos de empresa de "referencia" en un sector clave como es la descarbonización de la economía y la transición energética, el lehendakari Imanol Pradales ha subrayado que se necesita "seguir contando con una empresa así en el futuro". "Todos debemos subirnos al mismo bote: Dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones", ha añadido.
Un juez de Vitoria abre juicio oral por las filtraciones de la OPE de Osakidetza
Se sentarán en el banquillo dos personas vinculadas con el examen de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora celebrado el 20 de mayo de 2018.
"A pesar de los aranceles, ha sido un buen año para la máquina herramienta"
Xabier Ortueta, director de AFM Cluster, ha señalado que "este año, EE. UU. ha sido nuestro primer mercado en cuanto a pedidos. El 22 % de los pedidos los hemos recibido de allí ". "La situación es difícil de gestionar, pero nos hemos manejado bien porque tienen mucha necesidad de máquina herramienta", ha añadido Ortueta.
Cebek cree que una huelga indefinida "no es la solución" y sería "la puntilla" para Tubos Reunidos
Guillermo Buces, presidente de Cebek, ha recordado que desde la patronal vizcaína ya advirtieron de que esta empresa tiene "una parte muy alta de su producción enfocada al mercado americano, alrededor de un 45 % o un 50 %" y que "si ese mercado, por la implantación de un arancel del 50 %, de repente te desaparece, tienes un problema muy serio que pone en solfa tu propia viabilidad".
ELA y LAB convocan una huelga en los comedores de las escuelas públicas de la CAV los días 24, 25 y 26 de febrero
Ambos sindicatos convocan sendas huelgas y denuncian el bloqueo de la negociación colectiva, el impago de subidas salariales ya pactadas y la falta de avances en ratios, funciones y jornadas laborales, una situación que consideran insostenible y que afecta a la calidad del servicio.
La plantilla de Tubos Reunidos celebra esta tarde una asamblea para decidir los próximos pasos contra el ERE
Por la mañana se reunirá el comité de empresa para preparar la asamblea de trabajadores, después de que la dirección de Tubos Reunidos haya planteado un ERE para despedir a 301 de sus 1400 trabajadores de sus plantas de Amurrio y del Valle de Trápaga, y la intención de paralizar la acería de Amurrio.