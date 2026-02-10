Sindicatos denuncian un "récord" de 84 muertes laborales en Hego Euskal Herria en 2025

Un total de 84 trabajadores han muerto en accidente laboral este pasado 2025 en Hego Euskal Herria, lo que supone un "récord" y eleva a 696 las muertes en la última década, según han denunciado los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde e Hiru.



Está mañana han comparecido en Bilbao representantes de estos sindicatos en una rueda de prensa para presentar su informe anual sobre la siniestralidad laboral.



En el acto, Inko Iriarte, responsable de salud laboral de LAB, y otras figuras han denunciado la alta cifra registrada así como la "falta de transparencia" de Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.



Mientras que los sindicatos han registrado 80 muertes entre la CAV y Navarra, Osalan (hasta noviembre) ha contabilizado 42, debido a la diferencia en los criterios.



El registro del Gobierno Vasco no incluye principalmente muertes de transportistas, muertes no traumáticas, o las producidas 'in itinere', según los sindicatos.



Además, los datos oficiales (hasta noviembre) enumeran 95 251 accidentes de trabajo.



En respuesta, los sindicatos denuncian el no reconocimiento de su origen laboral así como el no registro de muchos accidentes, y califican el absentismo laboral como "bulo".



Asimismo, condenan la falta de prevención y riesgos laborales que, según ellos, genera la patronal. De este modo, apuntan como en un informe publicado por el Gobierno de Navarra se indica que en el 80 % de las empresas no se integra la prevención.

