Sindikatuek salatu dute iaz Hego Euskal Herrian 84 lan heriotza jazo zirela
Osalanek, berriz, heriotza 42 zenbatu ditu azarora arte. Sindikatuen arabera, Eusko Jaurlaritzaren zenbaketak ez ditu garraiolarien heriotzak, heriotza ez-traumatikoak edo 'in itinere' gertatzen direnak kontuan hartzen.
Guztira, 84 langile hil ziren lan istripuz iaz Hego Euskal Herrian, eta horrek orain arteko markak hautsi ditu. Azken hamarkadan, 696 lan heriotza zenbatu dituzte LAB, ESK, EHNE-Etxaide eta Hiru sindikatuek.
Aipatu sindikatuetako ordezkariek agerraldia egin dute goizean Bilbon, lan ezbeharrei buruzko urteko 2025eko txostena aurkezteko.
Ekitaldian, Inko Iriartek, LABeko lan osasuneko arduradunak, eta beste ordezkari batzuek salatu dute oso handia dela iaz Hego Euskal Herrian lan istripuz hildako beharginen kopurua. Halaber, kritikatu dute Osalanek, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak, "gardentasun falta" erakutsi duela.
Izan ere, 42 lan heriotza zenbatu zituen Osalanek azarora arte. Horren harian, sindikatuek argitu dute Eusko Jaurlaritzaren zenbaketak ez dituela garraiolarien heriotzak, heriotza ez-traumatikoak edo 'in itinere' gertatzen direnak kontuan hartzen.
Lan istripu kopuruari dagokionez, azarora arteko datu ofizialen arabera, 95.251 izan ziren.
Horri erantzunez, sindikatuek salatu dute Osalanek kasu askotan ez duela lan jatorria aintzat hartu, eta istripu asko ez dituela erregistratu. Halaber, lan absentismoa "gezurtzat" jo dute.
Era berean, patronalak sortzen duen prebentzio eta lan arrisku falta gaitzetsi dute. Nafarroako Gobernuak argitaratutako txosten batean adierazten denez, enpresen % 80an ez dute prebentzio neurririk hartzen.
