El Gobierno español "tiende la mano" para buscar soluciones para Tubos Reunidos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno tiene "la mano tendida hacia delante" para buscar medidas que ayuden a la viabilidad de empresas de sectores estratégicos. Respondiendo a un pregunta de EH Bildu realizada en el Congreso, el ministro ha afirmado que anteriormente también ha solido recibir ayudas como "112 millones de euros de préstamo a través del fondo de apoyo a la solvencia, más de 20 millones recibidos de ocho entidades financieras distintas gracias a la línea de avales ICO y ayudas de casi 10 millones por ser una industria electrointensiva".