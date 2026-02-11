El Gobierno español "tiende la mano" para buscar soluciones para Tubos Reunidos
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno tiene "la mano tendida hacia delante" para buscar medidas que ayuden a la viabilidad de empresas de sectores estratégicos. Respondiendo a un pregunta de EH Bildu realizada en el Congreso, el ministro ha afirmado que anteriormente también ha solido recibir ayudas como "112 millones de euros de préstamo a través del fondo de apoyo a la solvencia, más de 20 millones recibidos de ocho entidades financieras distintas gracias a la línea de avales ICO y ayudas de casi 10 millones por ser una industria electrointensiva".
Te puede interesar
Levantan el secreto de una pieza separada de la investigación a Jainaga por vender acero a Israel
La resolución judicial se ha dictado un día después de que la Policía Nacional española accediera a la sede de Sidenor en Basauri.
El Gobierno aprueba un paquete de medidas para proteger a los clientes de compañías eléctricas, entre ellas la prohibición de las llamadas comerciales
El nuevo real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece que no se podrá suspender la electricidad a las personas electrodependientes y vulnerables, aunque no paguen, y que la suspensión de contratos no tendrá, en general, penalizaciones. Asimismo, se prevén sanciones para las compañías que infrinjan las normas.
Ramiro González: "El primer paso es, sin duda, la restructuración de la deuda y ahí el papel de la SEPI es fundamental"
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que la continuidad de Tubos Reunidos exige la implicación activa de los acreedores, principalmente, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No obstante, ha advertido de que "hay que ser conscientes de cuál es la situación de la empresa", que tiene una deuda que supera los 260 millones y que le hace "quemar casi 5 millones de euros mensuales".
Bengoetxea asegura que "es necesaria una reestructuración de la deuda" para garantizar la viabilidad de Tubos Reunidos
En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea ha explicado que el Ejecutivo ayudará a la empresa en esa reestructuración de la deuda.
La Fundación Vital se suma con 10 millones al consorcio vasco para la compra de Ayesa Digital
La operación refuerza el regreso a Euskadi del centro de decisión de la antigua Ibermática y prevé la creación de empleo cualificado en Álava
Pradales reivindica una nueva alianza política para que Europa tenga "verdadera autonomía en su reindustrialización"
La segunda edición de la cumbre 'Leaders Meeting–Fit For The Future' se ha cerradoo hoy con la firma de la 'Declaración de Bilbao', que subraya la necesidad de reforzar la capacidad de Europa para generar prosperidad.
ELA acusa al Gobierno de Navarra de guardar "silencio" ante los incumplimientos de Volkswagen
Según el sindicato, la Inspección de Trabajo detectó 146 contratos eventuales en fraude de ley en Volkswagen Navarra y ha obligado a la empresa a hacer 93 contratos indefinidos, algo que de momento no se ha cumplido.
El comité de Tubos Reunidos de Amurrio descarta una huelga indefinida y acuerda un calendario de movilizaciones
La plantilla se ha reunido este martes para decidir cómo actuar frente a los 301 despidos anunciados por la empresa.
Sindicatos denuncian un "récord" de 84 muertes laborales en Hego Euskal Herria en 2025
Mientras que los sindicatos han registrado 80 muertes entre la CAV y Navarra, Osalan (hasta noviembre) ha contabilizado 42, debido a la diferencia en los criterios. El registro del Gobierno Vasco no incluye principalmente muertes de transportistas, muertes no traumáticas, o las producidas 'in itinere', según los sindicatos.