TUBOS REUNIDOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español "tiende la mano" para buscar soluciones para Tubos Reunidos

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak "eskua luzatu" du Tubos Reunidosentzat irtenbideak bilatzeko
author image

EITB

Última actualización

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno tiene "la mano tendida hacia delante" para buscar medidas que ayuden a la viabilidad de empresas de sectores estratégicos. Respondiendo a un pregunta de EH Bildu realizada en el Congreso, el ministro ha afirmado que anteriormente también ha solido recibir ayudas como "112 millones de euros de préstamo a través del fondo de apoyo a la solvencia, más de 20 millones recibidos de ocho entidades financieras distintas gracias a la línea de avales ICO y ayudas de casi 10 millones por ser una industria electrointensiva".

Congreso Diputados Gobierno de España EH Bildu Economía

Te puede interesar

Dorre elektrikoa elektrizitateta argindarra electricidad torre eléctrica
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno aprueba un paquete de medidas para proteger a los clientes de compañías eléctricas, entre ellas la prohibición de las llamadas comerciales

El nuevo real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece que no se podrá suspender la electricidad a las personas electrodependientes y vulnerables, aunque no paguen, y que la suspensión de contratos no tendrá, en general, penalizaciones. Asimismo, se prevén sanciones para las compañías que infrinjan las normas.

Ramiro Gonzalez diputado general Alava
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ramiro González: "El primer paso es, sin duda, la restructuración de la deuda y ahí el papel de la SEPI es fundamental"

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que la continuidad de Tubos Reunidos exige la implicación activa de los acreedores, principalmente, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No obstante, ha advertido de que "hay que ser conscientes de cuál es la situación de la empresa", que tiene una deuda que supera los 260 millones y que le hace "quemar casi 5 millones de euros mensuales". 

Cargar más
Publicidad
X