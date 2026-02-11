TUBOS REUNIDOS
Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosentzat irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du

Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak ziurtatu du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundetatik, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".

Diputatuen Kongresua Espainiako gobernua EH Bildu Ekonomia

