Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosentzat irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du
Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak ziurtatu du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundetatik, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".
Israeli altzairua saltzeagatik Jainagari zabaldutako ikerketatik banandutako pieza baten sekretua kendu dute
Espainiako Polizia Nazionala Sidenorrek Basaurin duen egoitzara sartu eta hurrengo egunean eman da ebazpen judiziala.
Argindar-konpainien bezeroak babesteko neurri-sorta onartu du Espainiako Gobernuak, tartean dei komertzialak debekatzea
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak bultzatutako dekretu berriaren arabera, elektrodependente eta zaurgarriei ezingo zaie argindarra eten ordaintzen ez badute ere, eta kontratuak eteteagatik ez da, oro har, zigorrik ezarriko. Halaber, aurreikusten da enpresei zigorrak ezartzea, arauak hautsiz gero.
Ramiro Gonzalez: "Lehen urratsa, zalantzarik gabe, zorra berregituratzea da, eta hor funtsezko zeregina du SEPIk"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak adierazi duenez, Tubos Reunidosen jarraipenak hartzekodunen inplikazio aktiboa eskatzen du, batez ere Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearena (SEPI). "Enpresak ia bost milioi euro erretzen ditu hilean", nabarmendu du.
Tubos Reunidosen bideragarritasuna bermatzeko "zorra berregituratzea beharrezkoa da", Bengoetxearen aburuz
Euskadi Irratiko "Faktoria" irratsaioan egindako elkarrizketan, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakariordeak eta Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuak adierazi duenez, zorra berregituratzen Jaurlaritza "bidelagun" izango da.
Vital Fundazioak 10 milioirekin bat egin du Ayesa Digital erosteko euskal partzuergoarekin
Operazioak garai bateko Ibermaticaren erabakigunea Euskadira itzultzea indartzen du, eta Araban enplegu kualifikatua sortzea aurreikusten du.
Pradalesek aliantza politiko berri baten alde egin du, "berrindustrializazioan" Europak "benetako autonomia" izan dezan
'Bilboko Adierazpena' sinatuta amaitu da Leaders Meeting–Fit For The Future goi-bileraren bigarren edizioa, Bilbon. Europak "oparotasun jasangarria, industria-lehiakortasuna eta autonomia estrategikoa sortzeko" duen ahalmena indartzea eskatzen du agiriak.
Volkswagenen lege urraketen aurrean "isilik" egotea egotzi dio ELAk Nafarroako Gobernuari
Sindikatuaren arabera, Lan Ikuskaritzak "iruzurrez" egindako aldi baterako 146 kontratu atzeman zituen Nafarroako Volkswagenen eta 93 kontratu mugagabe egitera behartu zuen enpresa. ELAk salatu du enpresak oraindik ez duela agindua bete.
Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeak greba mugagabea baztertu eta mobilizazioen egutegi bat adostu du
Langileek bilera egin dute astearte honetan, erabakitzeko enpresak iragarritako 301 kaleratzeei nola egin aurre.
Sindikatuek salatu dute iaz Hego Euskal Herrian 84 lan heriotza jazo zirela
Osalanek, berriz, heriotza 42 zenbatu ditu azarora arte. Sindikatuen arabera, Eusko Jaurlaritzaren zenbaketak ez ditu garraiolarien heriotzak, heriotza ez-traumatikoak edo 'in itinere' gertatzen direnak kontuan hartzen.