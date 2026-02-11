Levantan el secreto de una pieza separada de la investigación a Jainaga por vender acero a Israel

El Tribunal Central de Instancia ha decidido levantar el secreto de una pieza separada de la causa abierta para investigar si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos pudieron incurrir en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad, por vender partidas de acero, presuntamente sin autorización, a una empresa armamentística israelí.

La resolución judicial se ha dictado un día después de que la Policía Nacional española accediera a la sede de Sidenor en Basauri, donde permaneció durante varias horas recabando información en torno a la venta de acero a Israel por parte de la siderúrgica vasca.

Con relación a esa actuación, la empresa precisó que había colaborado con las autoridades que se habían personado en las instalaciones de la empresa para trasladarles "con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen".

Fue en octubre del pasado año, cuando el juez de la Audiencia Nacional, ahora del Tribunal Central de Instancia, Francisco de Jorge, acordó investigar al presidente de Sidenor por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).

El Tribunal, que también investiga a otros dos directivos por estos hechos, consideraba que tenían "pleno conocimiento, tanto de que se trata de un fabricante de armas pesadas y ligeras, como de que el material vendido iba a ser usado para la fabricación de armamento".

Además, se aseguraba que la venta de acero se habría realizado "sin haber solicitado autorización del Gobierno ni inscribirse en el registro correspondiente, tal como constaba en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre".

El 12 de noviembre del pasado año, José Antonio Jainaga y los dos directivos de la empresa vasca declararon como investigados en esta causa, iniciada a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.

En su declaración, Jainaga aseguró haber acreditado que Sidenor no había cometido "irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel", ya que el acero fabricado por Sidenor y exportado a Israel no figuraba "entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración".