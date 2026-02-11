Sidenor
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israeli altzairua saltzeagatik Jainagari zabaldutako ikerketatik banandutako pieza baten sekretua kendu dute

Espainiako Polizia Nazionala Sidenorrek Basaurin duen egoitzara sartu eta hurrengo egunean eman da ebazpen judiziala.

Miaketa Sidenorren Basauriko lantegian
Sidenorreko egoitzan asteartean egindako miaketaren irudia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidenteak eta beste bi zuzendarik Israelgo arma-enpresa bati ustez baimenik gabe altzairuzko partidak saltzeagatik hasitako auzitik bereizitako pieza baten sekretua kentzea erabaki du Instantziako Auzitegi Zentralak. Ikerketak argitu nahi du kontrabandoko eta gizateriaren aurkako delitu bana egin ote zuten.

Espainiako Polizia Nazionala Sidenorrek Basaurin duen egoitzara sartu eta egun batera eman dute ebazpen judiziala. Agenteek egoitza miatu zuten hainbat orduz, euskal siderurgiak Israeli altzairua saltzeari buruzko informazioa biltzen.

Jarduera horri dagokionez, enpresak zehaztu zuen agintariekin lankidetzan aritu zela, "behar zuten edozein informazio arduraz eta gardentasunez helarazteko".

Iazko urrian, Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak (orain Instantziako Auzitegi Zentralekoak), Francisco de Jorgek, Sidenorreko presidentea ikertzea erabaki zuen, kontrabando-delituagatik eta gizateriaren aurkako delitu batean konplizitateagatik edo genozidioagatik, baimenik gabe Israel Military Industries (IMSI) konpainiari altzairuzko partidak saltzeagatik.

Auzitegia beste bi zuzendari ere ikertzen ari da gertakari horiengatik, eta uste du horiek "erabat zekitela arma astun eta arinen fabrikatzailea zela, eta saldutako materiala armak fabrikatzeko erabiliko zela".

Gainera, altzairuaren salmenta "Espainiako Gobernuaren baimenik eskatu gabe eta dagokion erregistroan inskribatu gabe" egin zela ziurtatu du, "joan den irailaren 10eko Informazio Komisaria Nagusiaren ofizio batean jasota zegoen bezala".

Iazko azaroaren 12an, Jose Antonio Jainagak eta euskal enpresako bi zuzendariek ikertu gisa deklaratu zuten, Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa elkartearen kereila baten ondorioz hasitako auzian.

Jainagak bere deklarazioan adierazi zuenez, Sidenorrek ez zuen "inolako irregulartasunik egin Israeli egindako altzairuaren salmentan"; izan ere, Sidenorrek egin eta Israelera esportatutako altzairua ez ei zegoen "administrazioaren kontrol berezia behar zuten produktuen artean".

Israel Gazako Zerrenda Auzitegi Nazionala Espainiako gobernua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X