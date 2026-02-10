Ikerketa
Polizia Nazionalak Sidenor erregistratu du Basaurin, Israeli altzairua saltzeagatik

Enpresako iturriek ETBri baieztatu diote ikerketan laguntzen ari direla.

Polizia Nazionala Sidenorrek Basauri duen egoitza miatzen ari da, Israeli altzairua saltzeagatik irekitako ikerketaren barruan. Enpresako iturriek ETBri baieztatu diotenez, ikerketan laguntzen ari dira.

Gogoratu behar da Auzitegi Nazionalak ikerketa bat duela irekita gai honen gainean. Iragan urrian jakin zenez, Francisco de Jorge epailea Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentea eta beste bi zuzendari ikertzen ari da, Israel Military Industries (IMSI) armagileari altzairua saltzeagatik, kontrabandoa egiteagatik eta gizateriaren aurkako delitu baten konplize izatea leporatuta.

Auzitegi Nazionalak jakinarazi duenez, epaileak uste du ikertuek materiala armak egiteko erabiliko zela jakinda jardun zutela.

Zerga politika Politika

