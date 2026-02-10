La Policía Nacional registra Sidenor en Basauri por la venta de acero a Israel

La Policía Nacional está registrando la sede Sidenor en Basauri, en relación con la venta de acero a Israel. Las diligencias de la investigación están bajo secreto de sumario, pero fuentes de la empresa conocedoras de lo que está ocurriendo en el interior, confirman a EITB que están buscando, sobre todo, material informático relacionado con la venta de acero en los años 2024 y 2025.

Esta actuación se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, acordara en octubre investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI)

El procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

Así, el 12 de noviembre, Jainaga y otros dos directivos de la acería fueron llamados a declarar. En su declaración, Jainaga negó tajantemente que el acero vendido a esta empresa fuera ilegal. Aseguró haber acreditado ante la Audiencia Nacional (AN) que Sidenor no había cometido "irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel", ya que el acero fabricado por Sidenor y exportado a Israel no figuraba "entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración".

El registro se ha producido a instancias de la Audiencia Nacional y fuentes de la Delegación de Gobierno han indicado que las diligencias está bajo secreto de sumario. No obstante, fuentes cercanas a la investigación han precisado que la Fiscalía se ha opuesto a estas diligencias.

Mientras, desde Sidenor comunican su total disposicion a colaborar en todo lo que se necesite para llevar a acabo la investigación.