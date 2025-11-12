AUZITEGI NAZIONALA
Sidenorreko arduradunek epailearen aurrean defendatu dute Israeli egindako salmentak legezkoak zirela

Sidenorrek Israel Military Industries enpresari altzairua legez kanpo saldu ote zion ikertzen ari da Francisco de Jorge instrukzio epailea, eta enpresako hiru goi karguk ikertu gisa deklaratu dute.

Declaración José Antonio Jainaga
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Israeli altzairua legez kanpo saltzea egotzita, gaur, Auzitegi Nazionalean ikertu gisa deklaratu duten Sidenorreko hiru goi-karguek errugabeak direla defendatu dute. Israeli egindako salmentek legedia betetzen zutela eta ez zutela irregulartasunik egin esan diote epaileari. Eta hori hala dela ziurtatzeko, frogak erakutsi omen dituzte. 

Deklarazioen ondoren,  siderurgia enpresak kaleratu duen oharrak dioena da goian azaldutakoa. Jose Antonio Jainaga, Sidenorreko presidenteak, eta beste bi goi-arduradunek ANko Francisco de Jorge epailearen aurrean deklaratu dute gaur goizean. 

