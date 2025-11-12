Sidenorreko arduradunek epailearen aurrean defendatu dute Israeli egindako salmentak legezkoak zirela
Sidenorrek Israel Military Industries enpresari altzairua legez kanpo saldu ote zion ikertzen ari da Francisco de Jorge instrukzio epailea, eta enpresako hiru goi karguk ikertu gisa deklaratu dute.
Israeli altzairua legez kanpo saltzea egotzita, gaur, Auzitegi Nazionalean ikertu gisa deklaratu duten Sidenorreko hiru goi-karguek errugabeak direla defendatu dute. Israeli egindako salmentek legedia betetzen zutela eta ez zutela irregulartasunik egin esan diote epaileari. Eta hori hala dela ziurtatzeko, frogak erakutsi omen dituzte.
Deklarazioen ondoren, siderurgia enpresak kaleratu duen oharrak dioena da goian azaldutakoa. Jose Antonio Jainaga, Sidenorreko presidenteak, eta beste bi goi-arduradunek ANko Francisco de Jorge epailearen aurrean deklaratu dute gaur goizean.
Gutxieneko soldataren inguruko jarrera aldatu dezala eskatu diote EAEko sindikatuek Jaurlaritzari
Milaka lagunek manifestazioa egin dute asteazken honetan Bilbon, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek deituta, "herritarren borondatea" errespetatu dezaten eskatzeko eta Confebasken "blokeoa" kritikatzeko.
Gorenaren arabera, HMEIei lotutako hipoteken gardentasuna kasuz kasu ebaluatu behar da
Auzitegiak zehaztu du hipoteka-klausulen gardentasuna eta gehiegikeria posiblea kontsumitzaileari emandako informazioaren eta kontratu bakoitzaren baldintza jakinen araberakoak izango direla, baina adierazi du indize hori erabiltzeak ez duela berez "fede ona urratzen" denik esan nahi, indize ofiziala delako, eta urteetan egokitzat jo baita.
Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari Auzitegi Nazionalean dira, Israeli altzairua saltzea egotzita inputatu gisa deklaratzeko
Sidenorrek Israeli Military Industries enpresari altzairua legez kanpo saldu ote zion ari da ikertzen epailea. Jose Antonio Jainaga presidenteari eta bi goi-karguduni kontrabando delitua eta gizateriaren aurkako krimenen konplize izatearen delituak leporatzen dizkie Francisco de Jorge instrukzio epaileak.
Talgok abenduaren 12an egingo du akziodunen batzarra, Sidenor buru duen euskal partzuergoa sar dadin onartzeko
Akziodunek oniritzia emango diote Sidenorrek Talgoren % 29,77a erosteari, joan den azaroaren 7an Pegaso sozietatearekin lortutako akordioaren ondoren.
65 milioi eurorekin, abian da Indartuz funtsa, Euskadin inbertsio eraldatzaileak finantzatzeko
Gobernu Kontseiluak Finantzen Euskal Institutuari (FEI) Indartuz sozietate anonimo publikoa sortzeko baimena ematen dion dekretua onartu du astearte honetan. Funts estrategiko hori Euskadi Eraldatuz 2030 Inbertsio Eraldatuen Planean jasota dago.
EAEko inbertitzaile-talde batek 700 milioitik gorako eskaintza egin du Uvesco erosteko
BM eta Super Amara supermerkatuen banaketa-taldeak % 10,6 handitu zituen salmentak 2024an, markak hautsita.
Bilboko metroaren 30 urteko ibilbidea, zenbakitan: egindako kilometroen eta ibilitako bidaiarien kopurua, geltokien sailkapena...
1995ean inauguratu zenetik, Metro Bilbao Euskadiko garraioaren funtsezko zutabe bihurtu da. 30 urteoi begira, haren bilakaera eta ekarpena islatzen duten zifren ubera ikusgarria utzi du.
Metroaren etorkizuneko geralekuak, hemen
Hiru hamarkadaz ibili da Bilboko metroa, eta, orain, 800 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa egin beharko du flota berritzeko eta 4. eta 5. lineak martxan jartzeko.
ELAk salatu du EAEko aurrekontuek “murrizketak” dakartzatela “Osasungintan eta Hezkuntzan”
Sindikatuaren hitzetan, aurrekontuak “ez dira hedakorrak” eta, “benetako ahalmen ekonomikoa ezagututa”, % 1,3 soilik haziko dira, ez iragarritako % 4,1a.