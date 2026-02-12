Etxanobe y Mendoza rechazan entrar en una "guerra territorial" sobre la sede de Ayesa
Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.
Ramiro González: “Vamos a echar el resto para solucionar la situación de Tubos Reunidos”
El diputado general de Álava, Ramiro González, asegura que la Diputación está “absolutamente implicada” en la solución a la situación de Tubos Reunidos, y ha explicado que ha pedido a la SEPI que se implique y participe en una reestructuración de la deuda.
La plantilla de la incineradora de Zubieta anuncia movilizaciones en defensa de un nuevo convenio
Según han denunciado los trabajadores, "los reiterados intentos de negociar un convenio de empresa que proteja nuestra salud han sido rechazados y despreciados por la empresa".
Las diputaciones forales recaudaron el año pasado 20 324 millones de euros, 231 millones más que lo previsto en octubre
El IRPF crece por encima de la media de los años previos (+14,2 %), aunque el Impuesto sobre Sociedades sufre un descenso del 17,3 %.
Volkswagen Navarra convertirá en fijos a 93 temporales, descartando un ERE
La dirección ha firmado con UGT y CCOO un acuerdo con el objetivo de cumplir el programa productivo de 2026, en el que se prevé fabricar 262.217 vehículos.
Convocan cinco jornadas de huelga en la planta de Tubos Reunidos de Trapaga
Las jornadas de paro coincidirán con las mesas de negociación planteadas por la empresa y se celebrarán los días 17, 23 y 26 de febrero, así como el 4 y 9 de marzo.
La Fiscalía pide anular el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel
La Fiscalía critica el rumbo de la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional porque, subraya, los delitos de lesa humanidad solamente pueden ser perseguibles si hay una actuación del Ministerio Fiscal o de un "agraviado" y cree que la asociación denunciante no lo es (es una acusación popular y no particular). De ahí se deduce, según la fiscal, la "absoluta nulidad de todo lo practicado y referido a este delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado" y que la investigación debería circunscribirse al delito de contrabando.
El Gobierno español "tiende la mano" para buscar soluciones para Tubos Reunidos
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno tiene "la mano tendida hacia delante" para buscar medidas que ayuden a la viabilidad de empresas de sectores estratégicos. Respondiendo a un pregunta de EH Bildu realizada en el Congreso, el ministro ha afirmado que anteriormente también ha solido recibir ayudas como "112 millones de euros de préstamo a través del fondo de apoyo a la solvencia, más de 20 millones recibidos de ocho entidades financieras distintas gracias a la línea de avales ICO y ayudas de casi 10 millones por ser una industria electrointensiva".
Levantan el secreto de una pieza separada de la investigación a Jainaga por vender acero a Israel
La resolución judicial se ha dictado un día después de que la Policía Nacional española accediera a la sede de Sidenor en Basauri.
El Gobierno aprueba un paquete de medidas para proteger a los clientes de compañías eléctricas, entre ellas la prohibición de las llamadas comerciales
El nuevo real decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece que no se podrá suspender la electricidad a las personas electrodependientes y vulnerables, aunque no paguen, y que la suspensión de contratos no tendrá, en general, penalizaciones. Asimismo, se prevén sanciones para las compañías que infrinjan las normas.