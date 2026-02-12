Euskadi
Etxanobe y Mendoza rechazan entrar en una "guerra territorial" sobre la sede de Ayesa

18:00 - 20:00
Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.

