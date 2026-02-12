Euskadi
Etxanobek eta Mendozak uko egin diote Ayesaren egoitzaren gainean "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko ahaldun nagusi Elixabete Etxanobek eta Gipuzkoako ahaldun nagusi Eider Mendozak uko egin diote "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari, bi lurraldeetatik Ayesaren dibisio digitalaren egoitza zein izan beharko litzatekeen erabakitzeko. Izan ere, hori konpainiaren erosketa eragiketaren "filosofiaren" aurka joango litzateke.

Bizkaia Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoa Bizkaiko Foru Aldundia Ekonomia

Registro Sidenor Basauri
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak

Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du

Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".

