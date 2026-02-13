La Fiscalía se opuso ya en enero al registro en Sidenor por la venta de acero a Israel
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ya en enero al registro en la sede de Sidenor sin antes pedir directamente a los investigados en esta causa, entre ellos su presidente José Antonio Jainaga, que aportaran la documentación relativa a la venta de acero a una empresa armamentística israelí.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, instructor de esta causa, no tuvo en cuenta la posición del Ministerio Público y finalmente autorizó el pasado 9 de febrero la entrada y registro en las instalaciones de esta empresa en Basauri (Bizkaia).
A la Fiscalía de la Audiencia Nacional le fue comunicado ese mismo día el auto en el que se acordaba el registro, sin tiempo para manifestar nuevamente su oposición, y optó por recurrirlo en apelación, por considerarlo desproporcionado.
El juez investiga si Jainaga, recientemente nombrado también presidente de Talgo, y dos directivos de esa empresa incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de genocidio y lesa humanidad por vender partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".
El procedimiento judicial se inició en octubre, con el visto bueno de la Fiscalía, a raíz de la admisión a trámite de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.
Tras tomar declaración en noviembre a los investigados, De Jorge abrió el 8 de enero una pieza separada secreta y dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la procedencia de registrar la sede de Sidenor, para incautarse de la documentación referida al pedido investigado y supuestamente tramitado por la delegación de la empresa en Londres.
El juez no argumenta en su auto que exista peligro de que desaparezca la documentación requerida, ni tiene en cuenta que los tres investigados han manifestado su disposición a colaborar con la investigación, por lo que entiende que previamente debería haberles ofrecido la oportunidad de aportarla de forma voluntaria, como ya planteó la Fiscalía en su informe del 12 de enero.
La Fiscalía no ve apoyo legal a la investigación por genocidio. Además, considera que la investigación se está realizando sin apoyo legal, en lo que se refiere al delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, por lo que todas las diligencias practicadas en lo referido a ese delito deben ser anuladas.
A esto se añade que la Fiscalía tampoco ha interpuesto la pertinente querella por esos delitos de genocidio denunciados al no ver indicio alguno, requisito necesario para poder investigar estos casos según contempla el artículo 23 de Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, la Fiscalía considera que la investigación de estos hechos se circunscribiría al delito de contrabando y por tanto la orden de registro referida únicamente a ese delito resulta desproporcionada.
Te puede interesar
Las instituciones trasladan al comité de Tubos Reunidos que la clave es reestructurar la deuda
Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se han reunido esta mañana en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.
Los usuarios de Kutxabank no podrán sacar dinero en sus cajeros ni pagar con Bizum este sábado
Durante la parada técnica, que se prolongará entre 12 y 18 horas, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión.
Los precios se moderan en Euskadi y bajan seis décimas en enero
El índice interanual se colocó en el 2,6 % en Álava y en Bizkaia, y en el 1,7 % en Gipuzkoa. En Navarra se situó en el 2,2 %.
Será noticia: Reunión de los comités de Tubos Reunidos con las instituciones vascas, viernes flaco de Carnaval y día de la radio
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Etxanobe y Mendoza rechazan entrar en una "guerra territorial" sobre la sede de Ayesa
Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.
Ramiro González: “Vamos a echar el resto para solucionar la situación de Tubos Reunidos”
El diputado general de Álava, Ramiro González, asegura que la Diputación está “absolutamente implicada” en la solución a la situación de Tubos Reunidos, y ha explicado que ha pedido a la SEPI que se implique y participe en una reestructuración de la deuda.
La plantilla de la incineradora de Zubieta anuncia movilizaciones en defensa de un nuevo convenio
Según han denunciado los trabajadores, "los reiterados intentos de negociar un convenio de empresa que proteja nuestra salud han sido rechazados y despreciados por la empresa".
Las diputaciones forales recaudaron el año pasado 20 324 millones de euros, 231 millones más que lo previsto en octubre
El IRPF crece por encima de la media de los años previos (+14,2 %), aunque el Impuesto sobre Sociedades sufre un descenso del 17,3 %.
Volkswagen Navarra convertirá en fijos a 93 temporales, descartando un ERE
La dirección ha firmado con UGT y CCOO un acuerdo con el objetivo de cumplir el programa productivo de 2026, en el que se prevé fabricar 262.217 vehículos.