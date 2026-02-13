Sidenor miatzearen aurka agertu zen Fiskaltza urtarrilean, ikertuei aurretik dokumentaziorik aurkezteko eskatu gabe
Fiskaltzak ez dio legezko babesik ikusten genozidioagatiko ikerketari. Gainera, uste du ikerketa legezko babesik gabe egiten ari dela, genozidio eta gizateriaren aurkako delituei eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituei dagokienez.
Sidenor enpresak Basaurin (Bizkaia) duen lantegia miatzearen aurka agertu zen Auzitegi Nazionaleko Fiskaltza urtarrilean, eta aurretik ez zien eskatu auzi honetan ikertutakoei, horien artean Jose Antonio Jainaga orduko presidenteari, Israelgo armamentu-enpresa bati altzairua saltzeari buruzko dokumentazioa aurkezteko.
Dena dela, Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko magistratu eta auzi horren instruktoreak, ez zuen kontuan hartu Ministerio Publikoaren jarrera, eta, azkenik, otsailaren 9an baimena eman zuen enpresa horrek Basaurin duen egoitzan miaketa egiteko.
Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzari egun horretan bertan jakinarazi zitzaion miaketa baimentzen zuen autoa, eta ez zuen astirik izan aurkaratzeko. Ildo horretatik, apelazio-errekurtsoa jartzea erabaki zuen, miaketa hura neurriz kanpokoa zela iritzita.
Epailea ikertzen ari da ea Jainaga, duela gutxi Talgo konpainiako presidente izendatua bera ere, eta enpresa horretako bi zuzendarik kontrabando-delitu bat egin ote zuten, eta konplizitateagatik genozidio eta gizateriaren aurkako delitu batean parte hartu ote zuten, Israel Military Industries (IMSI) konpainiari altzairua saltzeagatik, materiala "armamentua ekoizteko zela erabat jakinda". Izan ere, arma-fabrikatzailea da, besteak beste, Israel Military Industries (IMSI) konpainia.
Prozedura judiziala urrian hasi zen, Fiskaltzaren oniritziarekin, Asociacion Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa elkartearen salaketa bat tramitera onartu ondoren. Elkarte hori herri-akusazio gisa aurkeztu zen, Israelekin armen merkataritza amaitzeko kanpainaren ordezkari gisa.
Azaroan ikertuei deklarazioa hartu ondoren, De Jorgek atal bereizi bat ireki zuen urtarrilaren 8an, eta Fiskaltzari jakinarazi zion Sidenorren egoitza miatzea egokia zela, ikertutako eta ustez enpresak Londresen duen ordezkaritzak izapidetutako eskaerari buruzko dokumentazioa konfiskatzeko.
Epaileak bere autoan ez du argudiatu eskatutako dokumentazioa desagertzeko arriskurik dagoenik, eta ez du kontuan hartzen hiru ikertuek ikerketari laguntzeko prest daudela adierazi dutela; beraz, uste du aldez aurretik aukera eskaini behar ziela dokumentazio hori borondatez aurkezteko, Fiskaltzak urtarrilaren 12ko txostenean adierazi zuen bezala.
Fiskaltzak ez dio legezko babesik ikusten genozidioagatiko ikerketari. Gainera, uste du ikerketa legezko babesik gabe egiten ari dela, genozidio eta gizateriaren aurkako delituei eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituei dagokienez. Beraz, delitu horri dagokionez egindako eginbide guztiak baliogabetu egin behar direla deritzo.
Horrez gain, Fiskaltzak ere ez du kereilarik jarri salatutako genozidio-delitu horiengatik, ez baitu zantzurik ikusi, eta hori ezinbesteko baldintza da kasu horiek ikertu ahal izateko, Botere Judizialaren Lege Organikoaren 23. artikuluaren arabera. Horregatik, Fiskaltzaren ustez, gertakari horien ikerketa kontrabando-delitura mugatuko litzateke, eta, beraz, delitu horri bakarrik dagokion miaketa-agindua neurriz kanpokoa dela deritzo.
Zure interesekoa izan daiteke
Erakundeek Tubos Reunidoseko batzordeari jakinarazi diote zorra berregituratzea dela gakoa
Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bildu dira Lakuan. Atarian kontzentrazioa egin dute.
Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan
Ostiraletik larunbaterako goizaldean egingo da geldialdi teknikoa, eta 12-18 ordu iraungo du. Tarte horretan, Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute, bai fisikoki eta baita aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay) ere, eta beste finantza erakundeetako kutxazainetan dirua atera ahalko dute, inolako komisiorik ordaindu gabe.
Prezioak moteldu egin dira Euskadin eta sei hamarren jaitsi dira urtarrilean
Urte arteko indizea % 2,6an kokatu zen Araban eta Bizkaian, eta % 1,7an Gipuzkoan. Nafarroan % 2,2koa izan zen.
Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko lan batzordeen bilera euskal erakundeekin, ostiral mehe eguna eta irratiaren mundu eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Etxanobek eta Mendozak uko egin diote Ayesaren egoitzaren gainean "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari
Bizkaiko ahaldun nagusi Elixabete Etxanobek eta Gipuzkoako ahaldun nagusi Eider Mendozak uko egin diote "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari, bi lurraldeetatik Ayesaren dibisio digitalaren egoitza zein izan beharko litzatekeen erabakitzeko. Izan ere, hori konpainiaren erosketa eragiketaren "filosofiaren" aurka joango litzateke.
Zubietako erraustegiko langileek mobilizazioak iragarri dituzte hitzarmen berri baten alde
Salatu dutenez, "langileen osasuna babestuko duen hitzarmena" negozitzeko hainbat saiakera egin dituzte, bana "enpresaren ezezkoa besterik ez" dute jaso.
Ramiro Gonzalez: "Ahal dugun guztia egingo dugu Tubos Reunidosen egoera konpontzeko"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak esan du Aldundia "erabat inplikatuta" dagoela Tubos Reunidosen egoeraren konponbidean, eta azaldu du SEPIri eskatu diola zorraren berregituraketan inplikatzeko eta parte hartzeko.
Foru aldundiek 20.324 milioi euro bildu zituzten iaz, urrian aurreikusitakoa baino 231 milioi gehiago
PFEZa aurreko urteetako batez bestekoaren gainetik hazi da (+% 14,2), baina Sozietateen gaineko Zergak % 17,3ko jaitsiera izan du.
93 langile finko egingo ditu Nafarroako Volkswagenek, eta lan-erregulazioko espedientea baztertu du
Zuzendaritzak akordioa sinatu du UGTrekin eta CCOOrekin 2026ko produkzio-programa betetzeko. Aurten 262.217 ibilgailu egingo dituztela aurreikusten dute.