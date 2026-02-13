Rias Baixas
Los mariscadores gallegos están preocupados por la aparición de mariscos muertos tras las lluvias

Euskaraz irakurri: Galiziako itsaski-biltzaileak kezkatuta daude euriteen ondorioz itsaskiak hilda agertzen ari direlako
EITB

El berberecho se ha encarecido un 30%, y la principal causa es las sucesivas tormentas. Los mariscadores gallegos viven con preocupación la oleada de temporales, sobre todo porque con las continuas lluvias se ha reducido la salinidad de las rías, lo que ha provocado que el 70% de los berberechos estén muertos.

Galicia Pesca Economía

