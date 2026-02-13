Galiziako itsaski-biltzaileak kezkatuta daude euriteen ondorioz itsaskiak hilda agertzen ari direlako

Rias Baixas
Berberetxoa % 30 garestitu da, eta horren arrazoia da bata bestearen atzetik izan ditugun ekaitzak. Galiziako itsaski-biltzaileek kezkaz bizi dute denboraleen bolada, batez ere, etengabeko euriekin itsasadarren gazitasuna murriztu egiten delako, eta horren ondorioz, berberetxoen % 70 hilda daude.

Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan

Ostiraletik larunbaterako goizaldean egingo da geldialdi teknikoa, eta 12-18 ordu iraungo du. Tarte horretan, Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute, bai fisikoki eta baita aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay) ere, eta beste finantza erakundeetako kutxazainetan dirua atera ahalko dute, inolako komisiorik ordaindu gabe.  

